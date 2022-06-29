Фейк: Литва угрожает России – хочет отобрать Смоленск

Тезисы видео:

Создатели видео очень коротко рассказывают о выступлении одного из депутатов парламента Литвы, который в ироничной форме прокомментировал предложение Евгения Федорова, члена российской государственной думы, который зарегистрировал законопроект о “отмене постановления Госсовета СССР о признании независимости Литовской Республики, вынесенного 6 сентября 1991 года”. Федоров суть своей идеи объяснил так: “в Уставе НАТО есть пункт 6, по которому спорные территории не могут входить в альянс. Как только территории стран Балтии будут признаны спорными, это станет основанием для исключения стран Балтии из НАТО. То есть получится, что при принятии этих стран в НАТО был нарушен принцип спорных территорий, но информация об этом открылась только сейчас”.

Комментарий Delfi.ru:

Несколько ранее мы уже подготовили ряд материалов, в которых рассказали о том, как российские СМИ и пророссийские блогеры манипулируют информацией о высказывании Мальдейкиса. Матас Мальдейкис сообщил следующее: "если Россия отзовет свое признание независимости Литвы от 1991 года, то Литва отзовет Поляновский договор 1634 года, потребует от Путина подчиниться власти Владислава IV и вернуть Великому княжеству все оккупированные территории. Смоленск – это Литва!".

Литва в отличие от Российской Федерации твердо придерживается положений Хельсинского Заключительного Акта 1975 г. и не предпринимает никаких агрессивных действий против своих соседей, если не считать отдельно взятых саркастических и ироничных высказываний некоторых литовских политиков. Также нам бы хотелось отметить, что никаких территориальных претензий к Российской Федерации Литва не выдвигала и не выдвигает. Тем временем на протяжении последних 30 лет вооруженные силы Российской Федерации участвовали как минимум в десятке вооруженных конфликтов, часть из которых была с соседними странами. О том, в каких вооруженных конфликтах начиная с 1990 года участвовали российские войска, можно прочитать здесь.

Также чрезвычайно популярная конспирологическая теория, за распространением которой стоят российские провластные СМИ, - это теория о том, что Польша готовится аннексировать часть Украины. С нашими материалами, в которых объясняем, почему теории об аннексии Украины / захвате украинской территории Польшей – вздор и чепуха - можно ознакомиться здесь и здесь.

Сам Евгений Федоров - крайне одиозная личность. До сих пор успел прославиться рядом громких и невероятных заявлений. Например, что Виктор Цой, по мнению Федорова, был агентом ЦРУ, работал по плану развала Советского Союза, а его песни писали в Голливуде.

Вердикт:

Название видеосюжета не соответствует действительности и является откровенно ложным, а призывы Евгения Федорова отменить признание независимости Литвы основываются на крайне сомнительных аргументах и манипуляциях фактами. Наш вердикт – фейк и манипуляция.