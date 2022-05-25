Манипуляция: Литва собирается аннексировать Калининградскую область

Тезисы текста:

1) Литва на фоне заявлений Великобритании и США о вероятности войны в Европе возвратилась к претензиям на так называемые "этнические земли". Речь о Калининграде и Калининградской области;

2) Лондону и Вашингтону жизненно необходима война в Европе, это давно факт. По англосаксонским правилам, Кремль должен напасть первым. Оборзевший член НАТО по имени Литва – хороший раздражитель для России, которым можно пожертвовать в первой фазе уничтожения РФ;

3) Общий план прост: Москву провоцируют на вооруженный конфликт с НАТО – общими усилиями стран-членов ее умерщвляют, рвут на клочки – Литва в качестве государства-победителя забирает часть Калининградской области, а лучше всю вместе с бывшим Кенигсбергом;

4) В марте 2022 года генерал Вальдемар Скшипчак от имени Варшавы призвал Североатлантический альянс "вернуть Польше Калининград". К слову, никогда он полякам не принадлежал, поэтому Касчюнас и его команда вновь включились в тяжбы за жирный кусок земли у берега Балтики (мы сохранили оригинальный текст статьи – Ред.)

Комментарий Delfi.ru:

Автор текста, заявляя о том, что якобы официальный Вильнюс выдвигает претензии на "этнические земли", то есть на Калининград и область, распространяет ложную информацию. Литва не претендует и не претендовала на территорию как самого Калининграда, так и Калининградской области.

Предположения о том, что Великобритания и США стремятся спровоцировать вооруженный конфликт в Европе относятся к области конспирологических теорий о том, что западные страны покушаются на территориальную целостность Российской Федерации, чем очень любят пугать российских граждан российские СМИ и пророссийские блогеры. В 2020 году пророссийские СМИ распространяли дезинформацию о планах Польши и Литвы захватить Беларусь, в нынешнем 2022 году в российских СМИ появилось множество псевдо-доказательств о зловещих планах Литвы и Польши по оккупации либо разделу западной Украины.

Тем временем Владимир Путин, президент Российской Федерации, начиная по крайней мере с 2008 года, намекал властям Польши о разделе Украины. Осведомленность автора текста о планах США, Великобритании, Литвы о том, что они якобы намереваются спровоцировать Россию на военный конфликт и затем аннексировать Калининград, “поражает”. На само деле это очередная конспирологическая теория. Мы хотели бы только напомнить, что именно Россия в 2014 году аннексировала украинский полуостров Крым и создала на территории Украины два анклава сепаратистов – ДНР и ЛНР.

Высказывание Вальдемара Скшипчака, польского генерала в отставке о том, что Польша могла бы претендовать на Калининград - ирония. Варшава, как и Литва, в отличии от Российской Федерации твердо придерживается положений Хельсинского Заключительного Акта 1975 г. и не предпринимает никаких агрессивных действий против своих соседей. О том, в каких вооруженных конфликтах начиная с 1990 года участвовали российские войска, можно прочитать здесь.

В 2017 году слова Линаса Бальсиса, литовского политика о Калининграде и Калининградской области вызвали острую реакцию в Кремле, МИД которого заявил, что Бальсис покушается на территориальную целостность Российской Федерации. Однако политик впоследствии заявил, что “по моему мнению, это должна быть демилитаризованная зона, российская территория, которая будет иметь более свободные торгово-экономические связи с Европейским экономическим пространством, и люди смогут более свободно путешествовать по Европе. Я не предлагаю, что нужно сейчас у Россия аннексировать или занять Калининградскую область”, – говорил Бальсис. В свою очередь МИД Литвы тогда распространил сообщение, в котором подчеркнул, что “Литва не имеет территориальных претензий ни к одному из своих соседей и не ставит вопросов о статусе Калининградской области Российской Федерации”.

Лауринас Кащюнас в 2014 году не призывал аннексировать либо захватить Калининград. Политик, который в то время еще не был политиком, а был аналитиком в одном из литовских аналитических центров, рассуждал о том, что было бы неплохо, чтобы и Калининград и сама Калининградская область были более открытыми к сотрудничеству с западными странами.

Рассуждения как российских СМИ, так и пророссийских блогеров о том, что правительство Литвы может принять решение заблокировать транзит через свою территорию в Калининград и поэтому надо решить литовский вопрос, являются дезинформацией и попыткой найти повод для давления на Литву. Транзит из Российской Федерации, который проходит через территорию Литвы в Калининград, является предметом договора (подписан 11 ноября 2002 года) между Россией и Европейским Содружеством, поэтому Литва в одностороннем порядке не может его расторгнуть. Решение блокировать транзит в Калининград или нет может принять только Европейский Союз, который в отличие от России придерживается норм международного права и поэтому продолжает воздерживаться от подобного радикального решения. Подробно о том, что на самом деле представляет собой транзит в Калининград и почему его нельзя заблокировать, можно прочитать здесь и здесь.

Вердикт:

Статья, которая появилась на российском пропагандистском ресурсе, является примером манипуляции фактами. Цель - вызвать чувство угрозы и страха, создать ложную картину происходящего. Наш вердикт – фейк и манипуляция.