Декларирование доходов: на что обратить внимание в случае продажи недвижимости в прошлом году?

В прошлом году число жителей, которые продали недвижимое имущество до истечения 10-летней давности, составило чуть более 43 000, и в настоящее время налоговые органы ожидают деклараций о доходах от 30 000 жителей.

Напоминаем, что жители, в прошлом году продавшие недвижимость, которой они не владели в течение 10 лет - квартиру, дом, земельный участок и т. д., - обязаны подать декларацию о доходах и уплатить налог. Разница между продажей и покупкой недвижимости, а также соответствующие обязательные платежи облагаются налогом по ставке 15 %.

Кому не нужно подавать декларацию?