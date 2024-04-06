Банк SEB информирует клиентов: изменится система банкоматов

С 5 апреля в Вильнюсе уже работают два банкомата Brink‘s – в центральном офисе банка SEB на проспекте Конституции, 24 и в ТЦ IKI на ул. Й.Ясинскё, 16.

"Чтобы обеспечить присмотр за сетью банкоматов и гарантировать качество услуг, в странах Балтии мы меняем модель управления сетью и выбираем одного поставщика услуги. Конкурс выиграла компания Brink‘s, она будет отвечать за оперативный присмотр за банкоматами и предоставление услуг", – сказала представитель банка Эгле Довбышене.

Партнерство с Brink‘s (в Литве с ЗАО Brink‘s Lithuania, в Латвии с AS Brink‘s Latvia, в Эстонии с Brink‘s Estonia OÜ) никак не повлияет на услуги, предоставляемые клиентам. Как и до сих пор, в банкоматах можно будет обналичить деньги или внести наличные на счет, проверить остаток на счету, активировать платежные карты, изменить PIN-код. Налоги за обналичивание денег не изменятся. Немного изменится только дизайн мониторов банкоматов и последовательность шагов для выполнения определенной операции.