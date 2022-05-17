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Российские СМИ продолжают рассказывать об угрозах территориальной целостности Украины со стороны Запада. Сайт "Взгляд.ру" опубликовал очередную колонку, автор которой утверждает: страны Европейского союза (Румыния, Венгрия и Польша) "готовы поучаствовать в разделе украинского пирога". Объясняем, что не так с этими утверждениями.
Манипуляция: Румыния, Венгрия и Польша хотят отобрать у Украины часть территорий
Манипуляция: Румыния, Венгрия и Польша хотят отобрать у Украины часть территорий
© Ekrano nuotr.

Тезисы статьи:

1) Румыния до сих пор мечтает о реванше после присоединения Бессарабии и Северной Буковины к СССР в 1940 году (часть этих территорий стала частью советской и позже – независимой Украины).

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2) Венгерские националисты до сих мечтают о возвращении Закарпатской области в Венгрию.

3) Польша хочет получить контроль над Западной Украиной, так как это "резко поднимет политический статус Варшавы в Евросоюзе", остальные части Украины будут использоваться для "выкачивания ресурсов".

Комментарий Delfi.ru:

Прокремлевские СМИ регулярно выпускают материалы, повествующие о том, как страны Запада (особенно Польша) угрожают территориальной целостности Украины. Колонка, опубликованная на портале "Взгляд.ру" 6 мая, начинается с пугающего заголовка "Как Запад будет делить территорию Украины". Колонка информирует читателей о том, что Россия хотела превратить Украину в "нормальное, нейтральное федеративное государство, где создается многокультурная украинская гражданская нация" и в государство, "которое не продает себя третьим странам как плацдарм для враждебной политики против соседей". Тем не менее, переговоры между Россией и Украиной застопорились. Автор колонки делает вывод о том, что решением ситуации в Украине будет, скорее всего, ее территориальный распад и вхождение ее части в состав России. Однако, пишет он, "западные СМИ как-то упускают, что помимо России (которая пока еще публично выступает за сохранение территориальной целостности Украины в границах на 24 февраля 2022 года) есть другие государства, которые тоже готовы поучаствовать в разделе украинского пирога".

В качестве примера таких стран приводятся Румыния, Венгрия и Польша. Утверждается, что у каждой из этих стран есть исторические территориальные претензии к Украине.

Румыния: автор колонки напоминает о том, что в 1940 году СССР вынудил королевство Румыния передать Бессарабию и Северную Буковину СССР. Часть этих территорий вошли в Украинскую ССР и стали Черновицкой областью и частью Одесской области современной Украины. Дальше утверждается, что "Бухарест не считает ситуацию «справедливой" и мечтает о "собирании румынских земель". Подразумевается, что старые обиды могут в будущем привести к тому, что Румыния попробует вернуть старые территории.

Между двумя странами действительно довольно долго сохранялись территориальные противоречия – например, спор о делимитации морских границ исключительной экономической зоны и разделе континентального шельфа в Чёрном море. В 2009 году Международный суд ООН разрешил спор, самостоятельно установив границу исключительных экономических зон Украины и Румынии. Обе стороны остались удовлетворены решением Суда (реакция Украины и Румынии).

Верным является и то, что долго оставалась популярной идея о несправедливом распределении границ и возможной реинтеграции исторически румынских земель. Румыния неоднократно выражала свое недовольство положением румынских меньшинств в Украине, в том числе в связи с украинским законом об образовании от 2017 года, который среди прочего предусматривал, что дети национальных меньшинств с 5 класса обязаны учиться на украинском, а родной язык изучать отдельно. Несмотря на это, обе страны продолжали улучшать отношения в различных областях, например, в том, что касается торгово-экономических отношений, трансграничного сотрудничества и гуманитарной помощи в условиях пандемии COVID-19. Наращивание сотрудничества также связано с потеплением в украино-румынских отношениях с 2014 года – из-за общей угрозы со стороны России (это отмечалось экспертами здесь и здесь).

Венгрия: в статье утверждается, что Венгрия до сих пор не пережила потерю своих земель и что "венгерские националисты видят себя как минимум защитниками прав венгерских меньшинств в сопредельных странах", а "как максимум не против того, чтобы эти меньшинства вместе с территорией вернулись в состав исторической родины". Речь идет о Закарпатской области Украины, которая была частью Венгерского королевства до 1919 года, в 1944 году была оккупирована советскими войсками, а с 1945 года вошла в состав Украинской ССР. Закарпатская область осталась частью Украины и после 1991 года.

Отношения между Венгрией и Украиной действительно напряженные. Во-первых, Венгрия действительно чувствительно относится к любому ущемлению прав венгерских меньшинств в Украине (особенно в Закарпатской области). В ответ на уже упоминавшийся украинский закон об образовании 2017 года Венгрия пообещала блокировать все попытки Украины усилить интеграцию с Европейским союзом. Отношения между странами продолжили ухудшаться из-за инцидента с раздачей венгерских паспортов этническими венграм Закарпатской области в 2018 году. Во-вторых, отношения между двумя странами ухудшились из-за активного сотрудничества Виктора Орбана с Кремлем – его правительство годами балансирует между ЕС и Россией (об этом политолог Эдит Згут - здесь).

Наконец, идеи "возврата земель" и реинтеграции этнических венгров действительно живы в Венгрии, особенно учитывая, что эти настроения подогреваются кремлевской же пропагандой (об этом - здесь и здесь). Однако никаких доказательств того, что у венгерского правительства имеются конкретные планы по захвату части украинской территории в материале не приводится. Более того, экономика Венгрии сильно зависит от ЕС, а правительство Орбана, несмотря на националистическую и прокремлевскую риторику, в итоге в общем соблюдает санкции, введенные ЕС против России еще с 2014 года. Поэтому активная попытка захватить часть украинской территории, скорее всего, была бы сопряжена с большими рисками и потерями для Венгрии.

Польша: в статье Польша именуется "претендентом №1" на захват части территории Украины. Автор пишет, что Польша потеряла территорию Западной Украины по итогам Второй мировой войны, опуская тот факт, что территория Западной Украины была включена в состав СССР еще в 1939 году в результате вторжения СССР в Польшу. Отъем территории у Польши стал возможным после подписания Секретного протокола к Договору о ненападении между СССР и нацистской Германией 23 августа 1939 года (известен как «пакт Молотова-Риббентропа»). Договоры после Ялтинской и Потсдамской конференций 1945 года лишь закрепили бывшие территории Польши за СССР.
Главные «аргументы» автора колонки в пользу того, что Польша якобы лелеет планы по контролю части территории Украины таковы:

1) Поляки понимают, что это поднимет их статус в ЕС.

2) Польша активно проводит учения, возможно, это будет миротворческая (а на самом деле захватническая) миссия.

3) Президент Польши сказал, что между Польшей и Украиной «не будет границ».

Кремлевская пропаганда не первый раз обвиняет Польшу в стремлении отнять у Украины территорию. Delfi.ru уже разоблачал эти фейки – здесь и здесь. Удивительно и утверждение о том, что захват контроля над частью территории Украины поднимет статус страны в ЕС, учитывая тот факт, что ЕС осудил территориальную агрессию России. Действительно, в последние годы правительство Польши находилось под серьезным давлением Брюсселя из-за споров об абортах и ЛГБТ-идеологии. Однако активная поддержка Варшавой и польскими гражданами Украины и украинских беженцев заметно улучшила репутацию страны.

В том, что касается военных учений и возможной миротворческой операции, необходимо помнить о том, что Польша как член НАТО подчиняется общим правилам Альянса, который до сих пор отказывается активно вмешиваться в войну между Россией и Украиной. Несмотря на то, что Польша предложила миротворческую операцию в Украине, эта идея не поддерживается НАТО.

Наконец, автор колонки намекает: слова Анджея Дуды об исчезновении границ между Польшей и Украиной – это завуалированное обещание захватить контроль над частью Украины. Однако в своем выступлении президент Польши лишь цитировал президента Украины Владимира Зеленского. Зеленский сказал это, выступая перед Польским Сеймом и благодаря поляков за оказанную Украине поддержку.

Вердикт: автор колонки использует факты исторических и географических травм трех стран в качестве доказательство того, что Румыния, Венгрия и Польша в условиях нынешней войны намерены отобрать у Украины часть территорий. Однако в статье упрощаются сложные и многогранные отношения всех трех стран с Украиной, а также не приводятся никакие доказательства реальных антиукраинских планов Румынии, Венгрии и Польши. Поэтому этот текст – просто очередной вариант старого кремлевского мифа о том, что «Украина Западу не нужна». Наш вердикт – манипуляция.

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