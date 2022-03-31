Фейк: Польша намеревается захватить часть территории Украины

Тезисы видео:

1) Польша при поддержке ряда стран Восточной Европы выдвинула инициативу ввода миротворцев НАТО в Украину. Если решение о формировании миротворческого контингента будет принято, то первую скрипку в нем будет играть Польша. Польша, Венгрия и Румыния попытаются “прихватить” под свой протекторат часть Украины, Закарпатских Венгров и территории вплоть до Одессы;

2) 1.24 минута видеосюжета: “строго говоря, так называемый миротворческий контингент - это раздел Украины и ничто иное. То, что российские войска в Украине в тупиковой ситуации, – фейк”;

3) Авторы видео цитируют анонимных блогеров, якобы из Польши, которые предупреждают о подготовке входа польских военных на территорию Украины;

4) 4.50 минута видеосюжета: “вторжение поляков будет преподнесено как акт помощи братскому народу и приведет к тому, что Украина как независимое государство перестанет существовать. И для Вашингтона, и для восточноевропейских соседей Украины такое положение дел может показаться приемлемым. Для Украины - нет, но кто вас будет спрашивать. Вы хотели в Европу - она пришла к вам”.

Комментарий Delfi.ru:

По просьбе Delfi.ru видеосюжет “Аспектов” согласился прокомментировать Витольд Сокала, политолог из Польши, заместитель директора Института Международных отношений в университете имени Яна Кохановского:

Первая ложь кроется в самом первом предложении – описании незаконной агрессии и войны России, которая была признана несправедливой, в частности, Международным судом ООН и большинством членов Совета Безопасности ООН, как “специальная военная операция”.

Вторая ложь заключается в том, чтобы приписать польскому предложению о миротворческой миссии в Украине мотивацию, отличную от гуманитарной. Кроме России никто не намерен отнимать у украинцев ни кусочка их земли. Да, такой нарратив настойчиво пропагандируется российской пропагандой, топливом для которой служат хорошо расставленные агенты влияния и информационные диверсанты. Но нет никаких доказательств того, что это официальная позиция польского правительства или любой другой значительной политической силы в Польше. То же самое относится, в частности, к Румынии.

Известны официальные и неофициальные предложения России, в том числе и из недавнего прошлого, о разделе Украины – все они были отвергнуты всеми политиками стран ЕС и НАТО, включая Польшу.

В-третьих, рассказчик признает правдивость сообщения о том, что Джо Байден исключил участие американских солдат в миссии, но “забывает” добавить, что в то же время президент США недвусмысленно подтвердил факт совершения российской армией военных преступлений, включая нападение на мирных жителей, и поэтому признал целесообразность поиска решений для предотвращения подобных действий России.

Остальная часть материала, по сути, является повторением той же лжи, с попыткой документировать ее фотографиями и цитатами, вырванными из контекста, и с традиционной для российской дезинформации попыткой вбить клин между союзниками, преувеличив якобы существующие между ними различия.

Верхом наглости и лицемерия можно считать сожаление о возможном “конце суверенной Украины”, которой угрожают действия стран, пытающихся помочь Украине отразить агрессию, выраженное пропагандистами режима, пытающегося уничтожить этот суверенитет ракетами и танками.

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В заявлении Государственного секретаря США Энтони Блинкена говорится, что “существуют многочисленные заслуживающие доверия сообщения как о неизбирательных атаках и атаках, направленных против гражданского населения, так и других злодеяниях”. Согласно заявлению, российские войска уничтожили жилые дома, больницы, школы, торговые центры, машины “скорой помощи”, в результате чего были убиты и ранены тысячи мирных жителей.

По словам Государственного секретаря США, оценка базируется “на тщательном анализе доступной информации из государственных и разведывательных источников”. По словам Блинкена, суд, имеющий юрисдикцию по определению преступления, “в конце концов несет ответственность за установление уголовной ответственности в конкретных случаях”. Военными преступлениями обычно занимается Международный уголовный суд в Гааге.

16 марта президент США Джо Байден назвал президента России Владимира Путина “военным преступником”.

Доказательством таких преступлений российских военных являются бомбежки и обстрелы украинских городов и деревень. Что бы там не утверждала российская пропаганда, происходит целенаправленное уничтожение гражданской инфраструктуры страны – школ, больниц. Напоминаем, что нападение России на Украину привело к масштабным перемещениям населения. Свои дома покинули более 10 миллиона жителей Украины. Примерно 6,5 млн из них стали внутренне перемещенными лицами. Более 3,3 млн человек бежало из Украины в соседние страны. С начала боевых действий в Украине погибло не менее 925 мирных жителей. Ущерб, причиненный в результате повреждений и разрушений инфраструктуры, зданий, дорог, мостов, больниц, школ и других материальных ценностей, составляет не менее 100 миллиардов долларов США.

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Теория о том, что Польша, Венгрия и Румыния готовятся под видом миротворческой миссии аннексировать часть Украины, появилась в российских и пророссийских СМИ после того, как

премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и заместитель премьер-министра Ярослав Качиньский вместе с премьер-министром Чехии Петром Фиалой и премьер-министром Словении Янезом Яншей встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Киеве 15 марта. После встречи Качиньский заявил, что Украине нужна миротворческая и гуманитарная миссия, подготовленная НАТО, и, возможно, другими организациями, которая также сможет помочь защитить себя. Украинская сторона к идее ввода миротворческих сил НАТО относится положительно. Отдельной строкой стоит отметить, что сам Североатлантический Альянс хотя и твердо намерен оказывать военную помощь Украине, инициативу Польши по вводу миротворцев пока не поддерживает.

Кстати, Владимир Путин уже фактически предлагал в 2014 году властям Польши раздел Украины. Польше должна была бы отойти западная часть Украины, Российской Федерации – восточная. Польша от такого предложения отказалась.

Нет никаких доказательств, того, что Североатлантический Альянс и Польша, в частности, намереваются нарушить территориальную целостность Украины и поделить ее на части. А вот доказательства того, что Российская Федерация начала военные действия против Украины, и в лице президента России Владимира Путина угрожает государственности и самому существованию Украины, – есть.

Сайты польских информационных порталов, министерства иностранных дел страны и правительства не содержат никаких явных или завуалированных призывов к захвату части украинской территории.

Вердикт:

Видеосюжет эксплуатирует миф о том, что Польша заинтересована в том, чтобы захватить часть территории соседних стран. Миф создан и распространяется пророссийскими СМИ и экспертами достаточно давно, но не имеет под собой никаких доказательств. Мы оцениваем данный материал как дезинформацию и фейк, целенаправленно созданную и размещенную в сети для разжигания национальной розни между украинцами, поляками, венграми и румынами.