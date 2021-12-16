Тезисы видео:

Митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24":

2.17 – 3.10 минута сюжета:

"Мы ежедневно теряем более тысячи человек уже в течение многих недель (...) Мы так можем постепенно потерять все наше народонаселение. А давайте не будем забывать о том, что за пределами нашего Отечества есть такие силы, которые очень заинтересованы в том, чтобы мы постепенно повымирали, и чтобы нашу землю можно было забрать. Как говорил еще покойный царь-мученик Николай II, - боятся нашей огромности. Вот эту огромность хотят внешние силы разрушить. Я глубоко убежден в том, что и вирус к нам попал не случайно, и что вот эта активная кампания против вакцинации, против QR-кодов, против любых мер по защите нашего народонаселения, которая ведется на просторах интернета и которая ведется в телеграмм-каналах, эта кампания тоже режиссируется из-за рубежа, а, к сожалению, многие наши граждане, может быть, сами того не осознавая, становятся орудиями в руках этих сил".

4.51 – 4.58 минута сюжета:

"Есть еще те силы, которые руководят этой антивакцинаторской кампанией из за рубежа".

Манипуляция: кампания против вакцинации в России спланирована из-за рубежа © Ekrano nuotr.

Комментарий Delfi.ru: Очевидно, что митрополит Иларион хотя и высказывается в пользу вакцинации от коронавируса, является сторонником конспирологических теорий о том, что некие внешние силы при помощи пандемии SARS-CoV-2 пытаются сократить население Российской Федерации, чтобы захватить территорию страны.

В конспирологические теории верят и другие политики и общественные деятели Российской Федерации. Вячеслав Володин, спикер государственной думы Российской Федерации, считает, что коронавирус распространился в результате утечки из одной из американских лабораторий. Сергей Глазьев, бывший советник президента Российской Федерации Владимира Путина, верит в то, что за пандемией коронавируса стоит благотворительный фонд Рокфеллера из США. Мария Шукшина, известная российская киноактриса и телеведущая, считает, что коронавирус — это проект сторонников глобализации и объявление войны Российской Федерации. Вячеслав Владимирович Боровских, известный российский врач-психотерапевт, верит в теорию “золотого миллиарда”, согласно которой существует заговор о сокращении населения Земли до одного миллиарда человек.

Стоит, однако, обратить внимание на то, что в отличии от митрополита Илариона практически все из упомянутых нами лиц верят почти в такие же в конспирологические теории, но отрицают опасность коронавируса.

Илья Яблоков, исследователь теорий заговора, профессор университета в Шеффилде и автор книги "Русская культура заговора" и Александра Архипова из Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС склонность людей верить в конспирологические теории объясняют таким образом:

Александра Архипова из Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС, руководительница исследовательской группы “Мониторинг актуального фольклора” (фрагменты из интервью изданию "Бумага" – Ред.) “Большая часть историй, которые мы сейчас называем “фейками”, складываются в течение десятилетий или сотен лет, и у них нет одного автора. Эти истории (фейки – Ред.) делают всё происходящее предельно понятным, дают простую картину мира. Другой вопрос уже, что эти тексты ложные с точки зрения эволюционной приспособленности: они на коротком этапе успокаивают, но в перспективе могут навредить“.

Илья Яблоков, исследователь теорий заговора, профессор университета в Шеффилде и автор книги „Русская культура заговора”: “Конспирология сопровождает практически любое большое событие — выборы и революции, теракты, резонансные убийства (и самоубийства) и научные достижения. И во времена больших перемен и неопределенности — например, пандемии — количество таких теорий и их сторонников растет”.

Голословные коллективные обвинения западных стран в том, что они виноваты то ли в создании коронавируса, то ли в его распространении, звучат на страницах российской прессы практически с начала пандемии коронавируса.

Эксперты из EUvsDisinfo – проекта Оперативной рабочей группы по стратегическим коммуникациям (East StratCom Task Force) Европейской Службы Внешних Связей - отмечают, что теории заговора вокруг вируса все сильнее набирают обороты, а прокремлевские СМИ подливают масла в огонь. Ниже приводим цитату из материала экспертов из UvsDisinfo:

“Прокремлевские СМИ распространяли теории заговора и касательно коронавируса с самого начала вспышки: в первом случае в комментарии по этой теме, зарегистрированном нами 22 января, утверждается, что коронавирус был “скорее всего разработан в биолабораториях НАТО”. Происхождение этой теории заговора в связанных с Кремлем СМИ подтверждено компанией по аналитической обработке данных “Semantic Visions”, которая нашла самое первое упоминание того, что COVID-19 – биологическое оружие, разработанное в США, 20 января на ресурсе tvzvezda.ru - федеральном СМИ, находящемся в ведении Министерства обороны России”.

Также нам бы хотелось обратить внимание на то, что администрация YouTube была вынуждена заблокировать RT DE — канал немецкой редакции RT (Russia Today) - именно из-за распространения этим телеканалом ложной информации о COVID-19. О том, насколько телеканал немецкой редакции RT (Russia Today) увяз в распространении фейков, дезинформации и манипуляции, можно прочитать здесь. Администрация YouTube также заблокировала канал актрисы Марии Шукшиной, которая с начала пандемии коронавируса активно поддерживала противников вакцинации. Шукшина неоднократно высказывалась против обязательной вакцинации, критиковала меры по борьбе с коронавирусом и распространяла фейки. Любопытный факт, но несмотря на свои высказывания против вакцинации, распространение фейков, ложной информации о пандемии коронавируса Мария Шукшина получила награду из рук премьер-министра России Михаила Мишустина, что противоречит тезисам митрополита о неведомых силах, которые стараются сократить население России. В противном случае нам бы пришлось поверить, что и Михаил Мишустин, и спецслужбы, которые отвечают за безопасность, премьера, является марионетками этих неведомых сил, которые видит митрополит Илларион.

Заявлениям митрополита Илариона противоречат данные о количестве жертв, к которым привела пандемия коронавируса. Согласно данным университета имени Джона Хопкинса, вирус SARS-CoV-2 унес жизни 5 миллионов 300 тысяч человек. Из этого числа в России, согласно официальным данным российских ведомств, умерло 280 тыс. 427 человек. Количество жертв намного больше в США – 793 тыс. 228 человек.

Дмитрий Горевой, религиовед, который по просьбе Delfi.ru прокомментировал высказывания митрополита, отмечает, что высокопоставленный священник РПЦ, скорее всего, таким образом пытается упрочить свое влияние в борьбе за будущее повышение в структурах церковной иерархии и поэтому распространяет конспирологические теории, которые противоречат конспирологическим теориям противников вакцинации.

Вердикт: Митрополит Илларион не желает замечать того, что ответственность за активную кампанию против вакцинации лежит, прежде всего, на некоторых политиках, общественных деятелях, врачах и журналистах Российской Федерации. Неужели Михаил Мишустин, премьер-министр Российской Федерации, вручил награду “За заслуги перед Отечеством” I степени Марии Шукшиной, потому что актриса стал жертвой в руках неведомых западных сил, которые ведут кампанию против вакцинации населения России? И все это при полном попустительстве российских спецслужб? Наш вердикт – митрополит является жертвой конспирологических теорий и поэтому сознательно или несознательно манипулирует общественным мнением.