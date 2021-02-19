Тезисы Глазьева на видео:

1) За пандемией коронавируса стоит благотворительный фонд Рокфеллера из США;

2) В 2010 году фонд Рокфеллера опубликовал некий документ, который содержит пошаговый сценарий того, как будет происходит пандемия и того, как будет выглядеть новое мироустройство;

Комментарий DELFI:

1) Фрагмент интервью с Сергеем Глазьевым опубликовал российский ультраконсервативный портал tsargrad.tv, председателем наблюдательного совета которого является генерал-лейтенант СВР в отставке, историк Леонид Решетников. Российский портал периодически озвучивает конспирологические теории: Теории заговоров, которые распространяют защитники традиционных ценностей из России. В очень мало конкретных фактов, но очень много личного и необоснованного фактами мнения авторов;

2) Сергей Глазьев ссылается на документ, который разработал и опубликовал в 2010 году американский благотворительный фонд Рокфеллера. В 2010 году фонд опубликовал документ – "Сценарии будущего технологий и международного развития", в котором была попытка произвести моделирование различных сценариев будущего – от самых пессимистичных до самых радужных.

3) В разделе "Lock Step" (шаг к локдауну) описан сценарий авторитарного контроля после гипотетической новой пандемии гриппа. Согласно сценарию "Lock Step", в мире произошла пандемия, в результате которой 20% мирового населения было инфицировано новым вирусом и умерло 8 миллионов человек. Мир является местом более жесткого государственного контроля сверху вниз и более авторитарного руководства с ограниченными инновациями и растущим сопротивлением граждан.

Один отрывок пугающе напоминает пандемию нового коронавируса: "Пандемия охватила планету, хотя непропорционально большое количество погибло в Африке, Юго-Восточной Азии и Центральной Америке, где вирус распространился как лесной пожар в отсутствие официальных протоколов сдерживания". Сегодня уже известно, что непропорционально большое количество смертей от COVID-19 произошло в Северной Америке (США), Бразилии (Южная Америка) и Индии (Южная Азия).

Очередной отрывок об "обязательном ношении масок" и "проверках температуры тела при входе в общественные места, такие как вокзалы и супермаркеты", более-менее совпадает с действительным состоянием мер по ограничению распространения COVID-19. Тем не менее, коронавирус, как таковой нигде не упоминается в отчете Фонда Рокфеллера. Также стоит обратить внимание: сценарий "Lock Step" описывает продолжение авторитарной политики после отступления пандемии, однако там нет никаких упоминаний о заговоре с целью распространения нового вируса среди населения.

"Сценарии будущего технологий и международного развития" не содержат доказательств заговора элиты с целью установления нового миропорядка с помощью COVID-19.

Более подробно с материалом по разоблачению это новости можно ознакомиться в материале наших коллег из американского издания USA Today.

4) Эксперты из EUvsDisinfo - проекта Оперативной рабочей группы по стратегическим коммуникациям (East StratCom Task Force) Европейской Службы Внешних Связей - отмечают: теории заговора вокруг вируса все сильнее набирают обороты, а прокремлевские СМИ подливают масла в огонь. Ниже приводим цитату из материала EUvsDisinfo:

"Главные архитекторы теорий заговора часто движимы корыстными мотивами, например, жаждой прибыли или признания, большинство последователей – лишь жертвы обмана, они способствуют распространению этих теорий заговоров из искренних заблуждений. В этом и заключается разница между ложной информацией и дезинформацией, и вторая куда более достойна осуждения, ведь она умышленно паразитирует на страхах и слабостях людей. Поэтому совсем неудивительно, что волна теорий заговора вокруг коронавируса естественна для кремлевской дезинформационной машины, у которой богатый послужной список в продвижении теорий заговора по широкому кругу вопросов (Сорос, "глобальные элиты", провокации Запада…список на этом не заканчивается).