Фейк: “правители мира” хотят сократить численность населения Земли

Тезисы видео:

1) Всемирный экономический форум ставит перед собой цель развития мира до конца 21 столетия. Его участники говорят, что к концу века нужно сократить численность населения Земли до 500 миллионов или 1,5 миллиарда человек. Это решение, по словам врача, приняли "правители мира";

2) Господин Боровских заявляет, что в России официально зарегистрировано более 10 000 смертей после вакцинации. Утверждается, что это якобы данные Независимой ассоциации врачей;

Комментарий Delfi.ru:

Очевидно, доктор Боровских является сторонником конспирологической теории о так называемом "золотом миллиарде". Согласно ей, мировые элиты планируют уничтожить более семи миллиардов человек во всем мире, оставив в живых тот самый "золотой миллиард".

О несуществующем заговоре международных элит, который выдумали сторонники конспирологических теорий, писали наши коллеги из BBC: "Теория заговора берет свое начало в подлинном плане под названием “Великая перезагрузка”, разработанном Всемирным экономическим форумом (ВЭФ), организаторами ежегодной конференции для видных деятелей политики и бизнеса. План исследует, как страны могут оправиться от экономического ущерба, нанесенного пандемией коронавируса. План восстановления, подготовленный ВЭФ, был интерпретирован как зловещий сигнал сначала группами сторонников теории заговора в социальных сетях, а затем известными консервативными комментаторами. Предположение о том, что политики спланировали вирус или используют его для уничтожения капитализма, полностью лишено доказательств. То же самое относится и к представлению о том, что Всемирный экономический форум имеет право указывать другим странам, что им делать, или что он координирует тайную клику мировых лидеров".

Также об этой забавной конспирологической теории можно прочитать здесь и здесь.

Приводим фрагменты из интервью изданию "Бумага" руководительницы исследовательской группы "Мониторинг актуального фольклора» Александры Архиповой из Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС: Большая часть историй, которые мы сейчас называем "фейками", складываются в течение десятилетий или сотен лет, и у них нет одного автора.

Эти истории (фейки – Ред.) делают всё происходящее предельно понятным, дают простую картину мира. Другой вопрос уже, что эти тексты ложные с точки зрения эволюционной приспособленности: они на коротком этапе успокаивают, но в перспективе могут навредить.

Данные о 10 тысячах смертей после вакцинации в России абсолютно не заслуживают доверия хотя бы потому, что, по словам Боровских, их распространяет Независимая ассоциация врачей. О ней можно сказать все, что угодно, кроме того, что она предоставляет точные данные и факты о пандемии коронавируса в России. На самом деле за созданием Независимой ассоциации врачей, среди прочих, стоит народная целительница и маргинальный политик Светлана Пеунова (она же Лада-Русь). Более подробно о Независимой ассоциации врачей и Светлане Пеуновой можно прочитать здесь и здесь.

Госпожа Светлана Лада-Русь приобрела известность, в том числе, благодаря высказываниям о том, что в 2012 году на Землю должны прилететь рептилии с планеты Нибиру. Об этом она заявила в 2011-м, пояснив, что кровожадные существа с Нибиру прилетают на Землю за жертвами раз в 3500 лет и, наконец, подошел очередной срок. Пророчество не исполнилось. Госпожа Пеунова, она же Лада-Русь, находится в международном розыске. Ей инкриминируется мошенничество в особо крупном размере, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным правоохранителей, схема присвоения чужого имущества была одинаковой — его отбирали у потерпевших, которым сначала одалживали деньги. Как полагают следователи, в ноябре 2015 года, действуя группой лиц по предварительному сговору, подозреваемые путем шантажа, психологического воздействия и угроз причинили тяжкий вред здоровью женщины 1980 года рождения, что стало причиной психического расстройства. Имя потерпевшей следователи не называют.

Вердикт: Конспирологические теории, основываясь на которых доктор Боровских делает свои выводы, не имеют никакой доказательной базы и являются очередной мистификацией.