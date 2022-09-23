Манипуляция: Беженец из Украины нарисовал свастику на полу торгового центра в Британии

Teiginiai
“Беженец из Украины нарисовал свастику на полу торгового центра в Великобритании. Охрана магазина заставила его стереть своё произведение. Беженец не понимает, почему Великобритания, которая поддерживает Украину, заставила его стереть свастику. Он не понимает, что плохого он сделал”. Именно такой текст, как правило, сопровождает это видео.
Verdiktas
Во-первых, видео снято в 2018 году, и поэтому на нем никак не может быть запечатлен беженец из Украины. Напоминаем - в Европе украинские беженцы появились после 24 февраля, после нападения Российской Федерации на Украину. Во-вторых, определить национальную принадлежность человека по видео не представляется возможным, несколько элементов желтого цвета в одежде человека не означают, что он является украинцем. Наш вердикт – манипуляция и фейк.
Melo detektoriaus komentaras
Нам удалось установить, что видеосюжет появился на канале Твиттера. Там, однако, не упоминалось, что человек на видео – беженец из Украины. Дальнейшие поиски привели нас к тому, что первоначально видео было снято в 2018 году (однако и там ничего не говорилось о том, что человек, рисовавший свастику, является украинцем), что означает, что он не может быть украинским беженцем, попавшим в Европу после нападения России на Украину в конце февраля 2022 года.
Нарратив о том, что украинцы являются нацистами, фашистами является очень популярным в российских СМИ, у российских политиков и проросиийских блоггеров, но не имеет ничего общего с действительностью. Мы уже неоднократно готовили материалы на эту тему, с ними можно ознакомиться здесь и здесь.
- Источники
- Твит с видео – появился здесь (в твите ничего не говорится о том, что человек нарисовавши свастику – украинец)
- Видео появилось в 2018 году
- Фейк: Украина является государством нацистов и фашистов
- Ложь: власть в Украине принадлежит нацистам
- Дезинформация: Украиной управляют нацисты и Россия борется с идеологией нацизма
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