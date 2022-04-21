Тезисы видео:

1) Современной Украиной управляют не Зеленский и парламент, а нацисты, утверждает американский военный аналитик Скотт Риттер (в 1991–1998 гг. инспектор ООН по вооружениям в Ираке)

2) "В каждом городе, в каждом поселке России есть памятники людям, которые погибли, каждая семья потеряла родственников в той войне. Самый важный праздник в России – День Победы. Это вам не США. Когда в последний раз в Америке отмечали День Победы в Европе? Никогда. Мы об этом не помним. У нас нет ветеранов Второй мировой, они все умерли. У русских ветераны тоже почти умерли, но знаете, как они поддерживают память? Они собрали "бессмертный полк". Семьи погибших ветеранов держат портреты тех, кто сражался в войне, и проходят парадом десятками и сотнями тысяч каждое девятое мая в память о них. Это у них в ДНК, и вы приказываете им сидеть и смотреть, как идеология нацизма возрождается на Украине и не вмешиваться. Меня уже тошнит от того, что в США говорят, что денацификация - это выдумка. Это не выдумка, это реальнее, чем сама реальность", - цитата из выступления Скотта Риттера в эфире Первого канала российского телевидения.

Ложь: власть в Украине принадлежит нацистам © Ekrano nuotr.

Комментарий Delfi.ru:

Беспристрастность Скотта Риттера в качестве эксперта по происходящему в Украине вызывает сомнения. Во-первых, Риттер провел несколько лет в тюрьме (освобожден досрочно за хорошее поведение – ред.) за попытки педофилии, во-вторых, его жена - Мария Хатиашвили, россиянка и гражданка СССР, переводчица, скорее всего, до их свадьбы в 1991 году поддерживала отношения с КГБ. В-третьих, Риттер с 2019 на регулярной основе сотрудничает с пророссийским каналом Russia Today.

Видеосюжет, который распространил Первый канал, является манипуляцией. Фрагмент из выступления Скотта Риттера не содержит того, о чем заявляет российская телеведущая, а именно утверждений, что "современной Украиной управляют не Зеленский и парламент, а нацисты".

Украиной управляет руководство, избранное во время демократических выборов. Президент Зеленский по происхождению еврей, три дяди Зеленского погибли во время Холокоста. Узнать подробнее, почему и откуда в российских средствах массовой информации, пророссийских экспертов и в частности у Владимира Путина, президента РФ появился нарратив о том, что Украиной якобы руководят нацисты и фашисты, можно здесь.

В Украине действует закон, который запрещает "Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганду коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов», уже поэтому заявления о том, что власть в Украине захватили нацисты, - курьез.

Также создатели видеосюжета говорят, что Россия в Украине проводит спецоперацию. На самом же деле весь мир считает, что Россия ведет с Украиной настоящую войну. Кризис в Донбассе начался не из-за Украины, а в результате действий сепаратистов из ДНР и ЛНР, активность которых спровоцировала и затем поддержала Российская Федерация. Российские СМИ и пророссийско настроенные эксперты и блогеры утверждают, что с 2014 по 2022 годы, то есть в течение 8 лет, украинская сторона проводила геноцид населения Донбасса. Однако это ложь. Более того, существуют основания, чтобы обвить именно ДНР и ЛНР в преступлениях и геноциде. Данные, собранные международными миссиями ОСПЧ и ОБСЕ, категорически опровергают любые заявления о каком-либо “геноциде” в Донбассе. Суд ООН подтверждает, что Российская Федерация развязала войну против Украины и несет ответственность за то, что миллионы украинцев стали беженцами.

Именно Россия препятствовала продлению мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. О том, почему Скотт Риттер ошибается либо сознательно распространяет пророссийскую пропаганду, можно также прочитать в материале наших коллег из factcheck.ge.

Вердикт:

Сюжет Первого канала является одной большой манипуляцией, созданной и распространённой для того, чтобы оправдать развязанную Россией против Украины войну. Наш вердикт – манипуляция и ложь.