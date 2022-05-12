Фейк: Украина является государством нацистов и фашистов

Тезисы видео:

"Вы наблюдаете такую нечестность, когда речь идет об истории Украины. Вы наблюдаете нечестность, когда речь идет о батальоне “Азов”, который финансируется США и НАТО. В интернете можно найти их фотографии с флагом НАТО и свастикой. И в то же время их собственная эмблема содержит оккультное черное солнце, которое было нацистской эмблемой СС, и она также содержит эмблему СС с молниями. Я имею в виду, что на всех украинских военных можно увидеть это оккультное черное солнце на их бронежилетах, даже на женщинах-солдатах, которые проходят парадом перед всем миром как пример независимости, духа и благородства Украины, даже они носят оккультное черное солнце.

И вы знаете, мы хотим, Белый дом хочет, чтобы вы поверили. Ну, это не имеет значения – это просто небольшое количество войск. Это неправда. Батальон "Азов" убивал на востоке Украины. Мы не хотим этого признавать. Именно поэтому Крым проголосовал за независимость. Вот почему Крым хотел быть с Россией. Потому что мы в СМИ, в западных СМИ и на Западе не хотим признавать реальность происходящего: Западная Украина поддерживала нацистов. Она была штаб-квартирой нацистской СС. ЦРУ под руководством Аллена Даллеса фактически предоставило иммунитет от судебного преследования нацистам Украины на Нюрнбергском процессе.

Таким образом существует долгая история финансирования и вооружения нацистов в Украине Соединенными Штатами и нашими спецслужбами. Это не новые неонацистские группы, которые возникли. Это настоящие нацисты (мы сохранили оригинальный текст перевода интервью Лары Логан – Ред.).

Комментарий Delfi.ru:

Американская журналистка, которая озвучила ряд верных, по ее мнению, фактов, это Лара Логан. С подробной биографией Логан можно ознакомиться здесь. Вкратце: Логан приобрела известность на канале CBS во время войны в Ираке и "арабской весны". После ухода с CBS в 2013 году из-за ошибок в репортаже о теракте в Бенгази она перешла в консервативные СМИ. В ноябре и декабре 2021 года Логан продвигала теории заговора относительно СПИД и COVID-19. Логан поделилась статьями, оспаривающими научный консенсус в отношении того, что ВИЧ вызывает СПИД. При обсуждении омикрон-штамма SARS-CoV-2 она сравнила директора Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи с нацистом Йозефом Менгеле, который проводил эксперименты над людьми.

Мемориальный комплекс истории Холокоста "Яд Вашем" осудил этот комментарий Логан. В своем заявлении председатель "Яд Вашем" Дани Даян заявил, что его организация "решительно осуждает использование - как организациями, так и частными лицами - Холокоста, его образов и персонажей, связанных с ним, для продвижения любых программ и целей, совершенно не связанных с Холокостом".

"Подобное манипулирование Холокостом, – сказал он, – принижает ужасающие злодеяния, которые были совершены, и порочит память жертв и выживших".

"Яд Вашем" критично высказался о российском вторжении в Украину и использовании Холокоста пропагандистами: "Яд Вашем" сожалеет о российском вторжении в Украину, которое неизбежно приведет к ужасным последствиям. Мы особенно опасаемся за благополучие невинных гражданских лиц и сожалеем о любой преднамеренной угрозе их безопасности. Более того, пропагандистский дискурс, сопровождающий нынешние военные действия, насыщен безответственными заявлениями и совершенно неточными сравнениями с нацистской идеологией и действиями до и во время Холокоста. "Яд Вашем" осуждает эту тривиализацию и искажение исторических фактов Холокоста”.

Неоднозначная репутация полка "Азов" - излюбленная тема российской пропаганды, и как утверждают эксперты, во многом она и появилась благодаря этим усилиям кремлевских пропагандистов. О том, что правда, а что миф в легенде, которая окружает полк "Азов", можно прочитать в материале наших коллег из DW. Вкратце: "Азов" привлек к себе внимание тем, что использовал в качестве эмблемы нацистский символ Вольфсангель. "Азов" утверждает, что это не символ времен нацистской Германии, а стилизованные латинские буквы N и I, "национальная идея". "У волчьего крюка есть праворадикальная коннотация, это языческий символ, который также использовала СС, – говорит в беседе с DW Андреас Умланд (Andreas Umland), эксперт Стокгольмского центра изучения Восточной Европы. – Но в Украине население не воспринимает его как фашистский символ".

О том, что означает Черное солнце, что это за символ, каким образом и кем он используется в наше время, можно узнать здесь.

Логан ошибается, когда утверждает, что на мундирах всех украинских военных можно найти шеврон с изображением Черного солнца.

"Референдум" о присоединении Крыма к России прошел 16 марта. Во время "референдума" полуостров находился под контролем вооруженных сил Российской Федерации. "Референдум" в таких условиях не может быть легитимным. Батальон "Азов" был сформирован 5 мая 2014 года, 17 сентября 2014 года был реорганизован в полк. Это свидетельствует о том, что Логан ошибается, когда заявляет, что создание и деятельность "Азова" убедили жителей Крыма присоединиться к Российской Федерации. О том, как российская пропаганда оправдывает аннексию Крыма, можно прочитать здесь.

Каким образом российским средствам массовой информации удалось создать миф о том, что Украина - государство, которым правят нацисты и фашисты (неправда), - можно прочитать, например, у нас и наших коллег из euvsdisinfo.eu. Ни западная, ни восточная Украина не поддерживали фашистов и не являлись штаб-квартирой СС. Более подробно о том, как российские СМИ оправдывают войну в Украине, можно прочитать здесь. Когда Лара Логан упоминает Аллена Даллеса, директора ЦРУ, она пытается дать вторую жизнь мифу о плане Даллеса, о развале СССР.

Вердикт:

Логан является сторонницей самых невероятных конспирологических теорий об Украине, которые распространяют российские средства массовой информации и пророссийские блогеры. Телевизионный канал, на который последние два года работала Логан, вскоре после ее высказываний о Холокосте, по ее словам, прекратил с ней сотрудничество. Практически все откровения Лары Логан о том, что происходит в Украине, не соответствуют действительности. Наш вердикт – дезинформация.