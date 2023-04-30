Teiginiai

К 2050 году путем ограниченных войн, организованных эпидемий, смертельно быстродействующих болезней и голода ликвидировать не менее 4 миллиардов “бесполезных едоков”. Энергия, пища и вода должны поддерживаться на уровне прожиточного минимума для неэлиты, начиная с белого населения Западной Европы и Северной Америки, и затем распространяясь на другие расы. Население Канады, Западной Европы и Соединенных Штатов будет истребляться быстрее, чем на других континентах, пока население мира не достигнет управляемого уровня в 1 миллиард, из которых 500 миллионов будут состоять из представителей китайской и японской рас, отобранных потому, что они привыкли подчиняться власти. С тех пор будет искусственно созданная нехватка еды, воды и медицинской помощи, чтобы напомнить массам, что само их существование зависит от доброй воли Комитета 300.

Verdiktas

Клаус Шваб действительно написал в соавторстве с французским экономистом Тьерри Маллере книгу “COVID-19: Большая перезагрузка”, однако в книге нет ни слова о уничтожении большей части человечества, геноциде в какой-либо форме. На самом деле цитата, которая приписывается Клаусу Швабу позаимствована из книги сторонника конспирологических теорий Джона Коулмана “Комитет 300. Тайны мирового правительства” (точнее ее можно найти на 169 странице этой книги – ред.). В целом текст, который приписывается Швабу, представляет собой компиляцию необоснованных и недоказанных утверждений, которые не имеют основания в фактах и реальности. Наш вердикт – манипуляция и ложь.

Melo detektoriaus komentaras

Теория о существовании Комитета 300 является конспирологической теорией, которая утверждает, что некий тайный комитет, состоящий из 300 мировых лидеров, банкиров и других влиятельных людей управляет мировыми событиями и имеет в своей программе создание нового мирового порядка. Эта конспирологическая теория была популяризирована в 1992 году благодаря книге "Комитет 300" авторства Джона Коулмана. Подробнее об этой теории можно прочитать здесь.

Ложь © Ekrano nuotr.

Однако стоит отметить, что нет никаких убедительных доказательств существования Комитета 300 или их влияния на мировые события. Эта теория заговора часто критикуется за отсутствие достоверных источников информации, а также за то, что она основывается на спекуляциях и предположениях, а не на фактических данных. Отсутствие фактической основы и подтверждения делает ее ненадежной для формирования каких-либо выводов или мнений относительно реального состояния мировых событий.

“Великая перезагрузка” (англ. The Great Reset) – предложение Всемирного экономического форума (ВЭФ) по устойчивому восстановлению экономики после пандемии COVID-19, представленное в мае 2020 – практически немедленно вызвало к жизни ряд конспирологических теорий. Одна из главных это теория утверждает, что “Великая перезагрузка” будет использована для установления предполагаемого Нового мирового порядка и уничтожения большей части населения Земли. С тем почему и эта теория является несостоятельной и ничего не доказывает знакомиться можно здесь и здесь.

И мы, и наши коллеги из других изданий подготовили ряд материалов в которых объясняем о том, почему конспирологические теории о “Великой перезагрузке”, являются вымыслом и страшилками для общества. Теория о сокращении населения Земли до одного миллиарда это так называемая теория "золотого миллиарда". Разбор ряда других конспирологических теорий о мировом правительстве, контроле населения, грядущем Апокалипсисе и так далее можно прочитать здесь.