Тезис Юлии Меньшовой: усиленная пропаганда нетрадиционных ценностей– это на самом деле часть плана глобалистов по "умышленному сокращению численности населения на планете".

Комментарий Delfi.ru:

29 июля российская телеведущая и актриса Юлия Меньшова написала у себя в Телеграм-канале (247 тыс. подписчиков), что нетрадиционные ценности (многообразие гендеров, толерантность к различной сексуальной ориентации и гендерной идентичности людей) – это не развитие толерантности и не "декаданс эпохи пресыщения", а часть умышленной кампании по сокращению земного населения. Меньшова не написала, кто конкретно стоит за этим "планом", но отметила, что итоговая цель – полный контроль за рождением детей со стороны государства. "Царьград-ТВ" (фейки этого медиа мы разоблачали не раз) добавил от себя в заголовок и упоминание о "золотом миллиарде".



Пост Юлии Меньшовой в ее Телеграм-канале © Ekrano nuotr.

Теория про "золотой миллиард" популярна в России: согласно ей, контроль над ресурсами Земли либо находится в руках некоей мировой элиты (подразумевается экономическая и политическая элита западных стран), либо такая элита стремится установить контроль над земными ресурсами. Теория появилась в 90-х годах в России, и, судя по всему, была введена в оборот двумя публицистами: сначала об этом писал специалист по экономике СССР Александр Цикунов, скончавшийся в 1991 году, а затем идею "золотого миллиарда" развил Сергей Кара-Мурза, советский и российский химик, а затем – социолог и политолог, двоюродный дядя российского оппозиционера Владимира-Кара-Мурзы.

В теории "золотого миллиарда", как и во многих других, существенна основа – некое мировое закулисье управляет всеми процессами и стремится к определенной "злодейской" цели, а "простые люди" остаются в безвестности и слепо ведутся на все манипуляции – а дальше теория приспосабливается к тому, что волнует людей.



Фейк: «золотой миллиард» пытается сократить население земли при помощи ЛГБТ-пропаганды © Ekrano nuotr.

Фейк: «золотой миллиард» пытается сократить население земли при помощи ЛГБТ-пропаганды © Ekrano nuotr.

Например, выше – фрагмент статьи еще от 2018 года, но мы уже находим в ней основные темы, упомянутые Меньшовой: тут и ювенальная юстиция, и легализация однополых браков и гомосексуализма, и сексуальное воспитание детей. Что еще более интересно – вакцинация сторонниками этой теории увязывалась с происками "золотого миллиарда" еще до начала пандемии COVID-19. После начала пандемии и всемирных усилий по вакцинации населения, фейки о "золотом миллиарде" снова стали активно распространяться – некоторые из них разоблачил и Delfi. В теорию "золотого миллиарда" верит, судя по некоторым его словам, и президент России Владимир Путин.

Новость «Интерфакс», цитирующая слова Путина про «золотой миллиард» © Ekrano nuotr.

Юлия Меньшова не одинока в своих подозрениях о связи между «золотыми миллиардом» и «пропагандой нетрадиционных ценностей». Выше – статья на ту же тему на сайте российского информационного агентства «Аврора» © Ekrano nuotr.

"Золотой миллиард", как и другие схожие теории (про то, что миром правят одна корпорация/100 банкиров/Ротари клуб), строятся на том, что небольшая группа людей каким-то образом успешно манипулирует процессами по всему миру и при этом остается в тайне. Наши коллеги из EUvsDisinfo отметили основную проблему с разоблачением таких теорий: "Привлекательность теорий заговора заключается в том, что их практически невозможно развенчать. Они основываются на том, что все проходит за кулисами, негласно, тайно, в тени, где самые влиятельные люди с неограниченными ресурсами управляют миром. Полное отсутствие доказательств существования тайных правителей по сути является доказательством их реальной и успешной деятельности".

Утверждение Юлии Меньшовой о том, что нетрадиционные ценности распространяются для сокращения населения, неверно. Да, "нетрадиционные ценности", а также низкие уровни рождаемости в целом более распространены в относительно демократических западных странах (которые традиционно считаются странами "золотого миллиарда"), в которых также и падает рождаемость. Однако есть много возможных причин снижения рождаемости, и они не связаны напрямую ни с гендерной теорией, ни с толерантностью к сексуальной ориентации человека. Среди часто называемых причин – распространение противозачаточных средств, всеобщая доступность образования и карьерных возможностей для женщин, которая приводит к тому, что откладывается рождение детей, растущее качество жизни. Мы не нашли авторитетных исследований, доказывающих прямую связь между, например, распространением однополых браков и снижением рождаемости.

Упоминание "золотого миллиарда" "Царьградом" противоречит логике поста самой Меньшовой. У нее получается, что население сокращают и контролируют в странах, где распространены "нетрадиционные ценности". Однако идея "золотого миллиарда" предполагает сокращение населения за пределами развитых стран. Видимо планы "золотого миллиарда" плохо работают – основное население мира на 2022 год приходится на страны, к "золотому миллиарду" не относящиеся. По данным на сегодняшний день, существенное сокращение численности населения – это процесс, который затронет в 21 веке все регионы мира, исключением из которого станет африканский континент, Северная Америка и регион Океании (Австралия, Новая Зеландия). Более того, статистика показывает, что уровень принятия "нетрадиционных ценностей" может быть выше в менее развитых странах (не "золотого миллиарда") и ниже - в более развитых "европейских" странах. Согласно опросу Williams Institute, в Уругвае, Непале, Пуэрто-Рико, Кабо-Верде толерантность к ЛГБТИ выше, чем в Чехии, Эстонии, Японии, Польше.

Наконец, Меньшова неверно понимает, что такое ювенальная юстиция. Ювенальная юстиция – это прежде всего особая судебно-правовая система защиты прав несовершеннолетних и исправления несовершеннолетних правонарушителей. Издание Meduza объясняло, почему неверно представление о том, что цель ювенальной юстиции – это отбирать у родителей детей.

Вердикт: нет доказательств существования некоего управляющего всеми правительства "золотого миллиарда". Не существует и исследований, которые доказывали бы, что есть прямая связь между распространением "нетрадиционных ценностей" и низкими уровнями рождаемости где-либо. Наконец, ювенальная юстиция не является организацией для конфискации детей государством – это система защиты и перевоспитания несовершеннолетних правонарушителей. Наш вердикт – ложь.