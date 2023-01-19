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Пользователи социальных сетей обсуждают видеосюжет, создатели которого пытаются доказать, что использование насекомых в качестве пищи придумано и навязывается человечеству для сокращения населения Земли. Рассказываем, что хотя пища из насекомых и не кажется жителям европейских стран аппетитной, насекомых в качестве пищи люди массово употребляли еще в древности, и ни к какой катастрофе это не привело. Наш вердикт – манипуляция и конспирология.
Манипуляция: диета от Шваба - Еда, несущая смерть
Манипуляция: диета от Шваба - Еда, несущая смерть
© Ekrano nuotr.

Teiginiai


“Для России возникла новая угроза. Нам (России) пытаются навязать продукты, сделанные из сверчков, кузнечиков и насекомых, чтобы сократить население страны”, – заявляют авторы видеосюжета.

Verdiktas

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Никто никому ни в Европе, ни в России не навязывает никакой еды из насекомых. Также стоит помнить, что насекомых в пищу издавна употребляют в странах Азии, и никакого Апокалипсиса или массового вымирания населения в азиатских странах не наблюдается. Наш вердикт – манипуляция и конспирология.

Melo detektoriaus komentaras


Насекомых в пищу издавна употребляют в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии, в Азии, Африке. Даже в Библии можно найти упоминание употребления насекомых в качестве пищи, ими, а точнее съедобной саранчой (акридами), согласно Святому писанию христиан, питался Иоанна Креститель. Использование насекомых в качестве пищи является экзотическим в основном только в европейских странах. Поэтому заявления как Пламена Паскова, так и самого ведущего о том, что использование насекомых людьми в качестве пищи является неестественным и продвигается для сокращения (уничтожения) человечества, являются манипуляцией и попыткой сыграть на страхах и фобиях людей перед насекомыми. Подчеркиваем, что потребительское отношение к насекомым никак не сократило населения тех стран, в которых оно имеет место.

С независимыми данными о перспективах, опасности и безопасности использования насекомых для производства продовольствия можно ознакомиться здесь, здесь и здесь. К примеру, содержание железа в говядине составляет 6 мг на 100 г сухого веса, а в саранче достигает 20 мг на 100 г. Предварительные расчеты экспертов говорят о том, что разведение животных, того же крупного рогатого скота, и производство мяса проигрывают по экономической эффективности белку из насекомых. Чтобы произвести 1 кг такого продукта требуется в среднем в 500 раз меньше воды, в 12 раз меньше корма и в десять раз меньше земельных площадей, чем при выработке 1 кг белка из говядины. Микрофлора насекомых не является патогенной для человека, а сам продукт безопасен с микробиологической точки зрения. Об этом говорят доктор технических наук Оливер Шлютер и Биргит Румпольд из Института сельскохозяйственной инженерии и биоэкономики в Германии.

Каким бы образом мы лично не относились к насекомым, испытываем к ним отвращение или нет, но ученые утверждают, что у их использования для производства пищи большой потенциал. В 2021 году личинки большого мучного хрущака стали первым насекомым, разрешенным в ЕС к употреблению в пищу. Однако германское Федеральное ведомство по защите прав потребителей и безопасности продуктов питания (BVL) предупредило, что потребление мучных червей "может вызвать аллергические реакции у чувствительных людей", поэтому на упаковке должно быть соответствующее указание. Помимо использования насекомых либо в качестве пищи, либо в качестве сырья для производства в пищу ученые предлагают медуз.

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