Правда, что Литва выставила России ультиматум, чтобы отобрать Калининград?

Тезисы
«Слышал, что некоторые из литовцев даже хотят отделить Калининград, этот небольшой кусочек России. Соседи – литовцы заявили, что им вполне по силам забрать Калининградскую область у России, и они даже намерены это сделать. Риторика была примерно следующая – «русские, отдавайте, а не то мы вам покажем». Часть литовских депутатов даже заявила, что область не была отдана России навсегда, а лишь во временное пользование: «отдадим Советам, а потом, когда в Европе все устаканится, заберем обратно». В прошлом году Европа и Литва решили устроить блокаду Калининграда, перекрыв весь транзит на территорию области. Литва включила в список санкционных товаров все важное, что переправлялось из Калининграда в другие регионы России и обратно. Таким образом Европа пытается задушить этот регион, чтобы потом под шумок забрать себе».
Вердикт
Создатели видеосюжета манипулируют фактами, а местами и откровенно лгут. Наш вердикт – манипуляция и ложь.
Комментарий Детектор лжи
Создатели видеоролика не приводят ни одного факта, хоть как-то подтверждающего их обвинения, которые они выдвигают в отношении литовских политиков и Литвы. Нарратив, что Литва якобы претендует на Калининградскую область, является достаточно популярным в российских СМИ и служит оправданием российским властям для агрессивной политики по отношению к Литве. Единственный агрессор в отношении соседних государств – это Кремль. Литва, в отличие от Российской Федерации, всегда придерживается положений Хельсинского Заключительного Акта 1975 г. и не предпринимает никаких агрессивных действий против своих соседей. Мы подготовили ряд материалов, в которых рассказываем о том, что Литва не претендовала и не претендует на Калининградскую область.
В 2017 году слова литовского политика Линаса Бальсиса о Калининграде и Калининградской области вызвали острую реакцию в Кремле. МИД России заявил, что Бальсис покушается на территориальную целостность РФ. Однако политик впоследствии заявил, что, «по моему мнению, это должна быть демилитаризованная зона, российская территория, которая будет иметь более свободные торгово-экономические связи с Европейским экономическим пространством, и люди смогут более свободно путешествовать по Европе. Я не предлагаю, что нужно сейчас у России аннексировать или занять Калининградскую область», – говорил Бальсис. В свою очередь МИД Литвы тогда распространил сообщение, в котором подчеркнул, что «Литва не имеет территориальных претензий ни к одному из своих соседей и не ставит вопросов о статусе Калининградской области Российской Федерации». Лауринас Кащюнас в 2014 году не призывал аннексировать либо захватить Калининград. Политик, который в то время был аналитиком в одном из литовских аналитических центров, рассуждал о том, что было бы неплохо, чтобы и Калининград, и сама Калининградская область были более открытыми к сотрудничеству с западными странами.
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Официальный Вильнюс не вводит односторонних ограничительных мер против Российской Федерации, а следует указаниям Европейской комиссии. Однако это не останавливает российскую пропаганду, которая продолжает придумывать угрозы со стороны Литвы, и потом реагировать на свои же выдумки.
Слова создателей видеоролика о том, что Литва и Европейский Союз устроили блокаду Калининграда, якобы перекрывая весь транзит через территорию Литвы, не соответствуют действительности. Как страна Европейского союза, Литва обязана реализовывать санкции, введенные ЕС против России в связи с войной против Украины (в том случае речь шла о четвертом пакете санкций). Однако Литва не запрещала проезд граждан России через свою территорию и провоз не санкционных товаров. Верховный представитель Европейского Союза Жозеп Боррель в прошлом году подтвердил, что «Литва не принимала никаких односторонних национальных ограничений», а разъяснение Европейской комиссии по вопросу транзита товаров в Калининград Литва выполнила, открыв железнодорожный транзит товаров.
Правительство Литвы согласилось с решением Европейской Комиссии разрешить транзит подсанкционных российских товаров в Калининград для нужд этого российского эксклава. Поэтому принадлежащая «Литовским железным дорогам» (ЛЖД) компания грузоперевозок LTG Cargo возобновила остановленный транзит подсанкционных товаров между Россией и Калининградом, так это как предусматривает обнародованное Еврокомиссией (ЕК) руководство.
- Источники
- Европейский совет: Выступление Высокого представителя Жозепа Борреля
- МИД Литвы: заявление о транзите санкционных грузов по железной дороге в Калининград и обратно
- Четвертый пакет санкций в связи с военной агрессией России против Украины: ограничительные меры ЕС введены в отношении еще 15 физических и 9 юридических лиц
- В каких вооруженных конфликтах участвовала Россия
- Хельсинский Заключительный Акт 1975 г.
- МИД: Литва не ставит вопросов о статусе Калининградской области России