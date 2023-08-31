Правда, что Литва выставила России ультиматум, чтобы отобрать Калининград?

В 2017 году слова литовского политика Линаса Бальсиса о Калининграде и Калининградской области вызвали острую реакцию в Кремле. МИД России заявил, что Бальсис покушается на территориальную целостность РФ. Однако политик впоследствии заявил, что, «по моему мнению, это должна быть демилитаризованная зона, российская территория, которая будет иметь более свободные торгово-экономические связи с Европейским экономическим пространством, и люди смогут более свободно путешествовать по Европе. Я не предлагаю, что нужно сейчас у России аннексировать или занять Калининградскую область», – говорил Бальсис. В свою очередь МИД Литвы тогда распространил сообщение, в котором подчеркнул, что «Литва не имеет территориальных претензий ни к одному из своих соседей и не ставит вопросов о статусе Калининградской области Российской Федерации». Лауринас Кащюнас в 2014 году не призывал аннексировать либо захватить Калининград. Политик, который в то время был аналитиком в одном из литовских аналитических центров, рассуждал о том, что было бы неплохо, чтобы и Калининград, и сама Калининградская область были более открытыми к сотрудничеству с западными странами.

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