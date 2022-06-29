Манипуляция: блокада Калининграда дала России право развязать войну с Литвой

Тезисы видео:

Блокада Калининграда дает России право пробивать Сувалкский коридор через Литву. Европейский Союз может пойти на запрет проезда через территорию Польши и Литвы российских фур, а через Литву - еще и поездов. Перекрытие транзита между Калининградской областью и остальной Россией - это война. В таком случае Российская Федерация получит полное право пробить Сувалкский коридор - стокилометровый отрезок на стыке границ Польши и Литвы, который мог бы соединить территорию Беларуси и Российского эксклава на Балтике.

Комментарий Delfi.ru:

Интервью с очередным российским экспертом по логистике и транспортному сообщению, который рассуждает о том, насколько перспективно выглядят паромные перевозки из России в Калининградскую область.

Транзит в Калининград и то, что якобы литовская сторона его заблокировала либо готовится заблокировать, - одна из тем, на которые в российских средствах массовой информации и среде пророссийских блогеров периодически появляются видеосюжеты с псевдоаналитическим содержанием. В 2020 году пророссийские СМИ распространяли дезинформацию о планах Польши и Литвы захватить Беларусь, в нынешнем 2022 году в российских СМИ появилось множество псевдодоказательств зловещих планов Литвы и Польши по аннексии Калининграда, оккупации либо разделу западной Украины.

Мы подготовили ряд материалов, в которых объясняем, что Литва в одностороннем порядке не может полностью прервать железнодорожный транзит через свою территорию из России в Калининград. Вильнюс никоим образом не посягает на территориальную целостность Российской Федерации, а единственный агрессор в отношении соседних государств - это Кремль. Литва в отличие от Российской Федерации твердо придерживается положений Хельсинского Заключительного Акта 1975 г. и не предпринимает никаких агрессивных действий против своих соседей. Ингрида Шимоните, премьер-министр Литвы недавно сделала заявление о том, что Литва не рассматривает остановку российского железнодорожного транзита в Калининград.

Вкратце: транзит из Российской Федерации, который проходит через территорию Литвы в Калининград, является предметом договора (подписан 11 ноября 2002 года) между Россией и Европейским Содружеством, поэтому Литва в одностороннем порядке не может его расторгнуть. Решение блокировать транзит в Калининград или нет может принять только Европейский Союз, который в отличие от России придерживается норм международного права и поэтому продолжает воздерживаться от подобного радикального решения. Подробно о том, что на самом деле представляет собой транзит в Калининград и почему его нельзя заблокировать, можно прочитать здесь и здесь.

Вердикт:

Видеосюжет является пропагандой ревизионизма границ с соседними странами со стороны Российской Федерации. В сюжете также присутствуют не соответствующие истине высказывания о предках нынешнего главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса. Наш вердикт – манипуляция.