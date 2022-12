Недостоверно: “коронавирус – вид биологического оружия”

Teiginiai

Коронавирус является искусственным и произведен в американских биологических лабораториях, COVID – 19 – это биологическое оружие. Об этом достоверно известно. Автор видеосюжета ссылается на книгу “Правда об Ухане: как я раскрыл самую большую ложь в истории” доктора Эндрю Хаффа.

Verdiktas

Книга “Правда об Ухане: как я раскрыл самую большую ложь в истории” доктора Эндрю Хаффа не является доказательством ни искусственного происхождения коронавируса, ни использования его в качестве биологического оружия. Наш вердикт – недостоверно.

Melo detektoriaus komentaras

Российские СМИ и пророссийские блогеры периодически публикуют информацию об искусственном происхождении коронавируса и пытаются доказать, что за его созданием стоят США, однако все доказательства являются вымышленными, этот случай не исключение.

Автором видеорепортажа является Максим Шингаркин, российский общественный деятель и бывший депутат Государственной Думы от партии ЛДПР. Ученые как из Российской Федерации, так и из других стран продолжают считать, что наиболее вероятной версией появления коронавируса и является его естественное происхождение. Всемирная Организация Здравоохранения обновляла свою позицию по происхождению SARS-CoV-2 9 июня 2022 года. В новом докладе специалисты ВОЗ утверждают, что пока ученым не удалось установить источник вируса, а гипотеза о летучих мышах как о носителях вируса остается наиболее вероятной. О том, почему откровениям доктора Эндрю Хаффа и тем, кто ссылается на его книги, не стоит верить, можно прочитать здесь и здесь.

В интернете периодически появляется информация о том, что у коронавируса SARS-CoV-2 искусственное происхождения, а за его созданием стоят, например, США. О том, почему эта информация не является до конца достоверной, писали и мы, и наши коллеги - здесь и здесь. Сообщения о причастности негосударственной организации EcoHealth Alliance из США к созданию коронавируса также не соответствуют действительности. Фрэнсис Коллинз, директор Национального института здоровья США (NIH) утверждал, что “анализ опубликованных геномных данных и других документов от грантополучателя демонстрирует, что естественные коронавирусы летучих мышей, которые изучались в рамках гранта NIH, генетически очень далеки от SARS-CoV-2 и не могли повлечь за собой пандемию COVID-19”.

EcoHealth Alliance в связи с публикацией книги “Правда об Ухане” опубликовала информацию, которую мы считаем необходимым привести от начала и до конца:

Эндрю Хафф, бывший сотрудник EcoHealth Alliance, опубликовал книгу под названием "Правда об Ухане: Как я раскрыл самую большую ложь в истории". По сообщениям прессы, г-н Хафф утверждает, что пандемия COVID-19 стала результатом утечки лабораторных данных, полученных в результате исследований, проведенных Уханьским институтом вирусологии в сотрудничестве с EcoHealth Alliance. Г-н Хафф имеет право на собственное мнение, но не на собственные факты. Фактическая "правда об Ухане" такова:

1) г-н Хафф работал в EcoHealth Alliance с 2014 по 2016 год. Однако сообщения о том, что он работал в Уханьском институте вирусологии или с ним в течение этого времени, не соответствуют действительности. Он был назначен на совершенно другой проект, занимающийся компьютерными алгоритмами для оценки угроз возникающих заболеваний.

2) Г-н Хафф утверждает, что EcoHealth Alliance занимался исследованиями, направленными на получение функциональных выгод для создания вируса атипичной пневмонии CoV-2. Это неправда.

3) Г-н Хафф делает ряд других предположений и утверждений о характере сотрудничества между EcoHealth Alliance и Уханьским институтом вирусологии. Учитывая, что он никогда не работал в Уханьском институте вирусологии или с ним, его утверждениям нельзя доверять.

4) Г-н Хафф утверждает, что SARS-CoV-2 появился в результате утечки лабораторных данных из Уханьского института вирусологии на основе проведенных там исследований коронавирусов летучих мышей и, более того, что эти исследования были связаны с деятельностью американских спецслужб. Это неправда.

Доктор Фрэнсис Коллинз, в то время директор Национального института здравоохранения США, сделал следующее заявление 20 октября 2021 года: "NIH хочет прояснить ситуацию с поддерживаемыми NIH исследованиями по изучению естественно встречающихся коронавирусов летучих мышей в Уханьском институте вирусологии, финансируемыми за счет субзаказа грантополучателя NIH – компании EcoHealth Alliance. Анализ опубликованных геномных данных и других документов грантодателя показывает, что естественные коронавирусы летучих мышей, изучаемые в рамках гранта NIH, генетически далеки от SARS-CoV-2 и не могли стать причиной пандемии COVID-19. Любые утверждения об обратном являются явно ложными.

Имеющиеся на сегодняшний день научные данные свидетельствуют о том, что этот вирус, скорее всего, является результатом эволюции вируса в природе, потенциально перешедшим непосредственно к человеку или через неопознанное промежуточное животное-хозяина. Исторически многие вирусы, включая грипп, лихорадку Эбола, Зика, лихорадку Западного Нила, атипичную пневмонию и другие, возникали из животных и вызывали эпидемии и пандемии. Важно отметить, что после интенсивного расследования агентства разведывательного сообщества, США согласились с тем, что вирус не был разработан в качестве биологического оружия, и большинство агентств считают, что SARS-CoV-2, скорее всего, не был генетически модифицирован"

5) Г-н Хафф утверждает, что происхождение COVID-19 определенно связано с утечкой из лаборатории, однако он не приводит никаких научных доказательств в поддержку своей версии. Напротив, формирующийся консенсус, основанный на рецензируемых научных данных, заключается в том, что COVID-19 возник в результате зоонозной утечки. Существенные опубликованные научные данные свидетельствуют о том, что COVID-19 возник по схожему с атипичной пневмонией пути, в результате которого инфекция перешла от летучих мышей к промежуточным животным-хозяевам, а затем к людям в рамках торговли дикими животными, что привело к первому известному кластеру на рынке морепродуктов Хуанань в Ухане, Китай, в декабре 2019 года. Гипотеза о том, что SARS-COV-2 был создан в лаборатории, в настоящее время считается менее вероятной, чем возникновение через торговлю дикими животными. В недавнем докладе Независимой целевой группы по происхождению, предотвращению и реагированию на COVID-19 и другие пандемии, опубликованном в Proceedings of the National Academy of Sciences, рассматривается значительный объем рецензируемой литературы и делается вывод о том, что доказательств в пользу происхождения COVID-19 как зоонозной инфекции в рамках торговли дикими животными – являются более весомыми. Хотя нельзя полностью исключить утечку из лаборатории, независимая рабочая группа не нашла никаких поддающихся проверке и достоверных доказательств или научных данных в поддержку такой интерпретации.