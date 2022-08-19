Фейк: „Пандемия, грипп и лихорадка: как в лабораториях Украины готовили опасные болезни“

Teiginiai



1) "В ходе проведения специальной военной операции вскрыты факты экстренной зачистки киевским режимом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой Минобороны США. <…> Нами получена от сотрудников украинских биолабораторий документация об экстренном уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов – возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней", – рассказал официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

2) "Подчеркну, что в 2014 году тогдашний президент США Барак Обама запретил проведение опасных экспериментов с патогенами на территории страны. С тех пор Америка создала более 300 биологических лабораторий, где тестирует свои "изделия", в том числе и пресловутый COVID-19, на испытании которого только компания Metabiota на Украине в октябре 2019 получила 26 млн долларов. Отмечу, выплата произошла за два месяца до начала пандемии. Эти вещи тесно связаны между собой", – заметил Никулин, бывший член комиссии ООН по биологическому оружию, военный эксперт.

3) Существование запрещенных объектов подтвердила и замгоссекретаря США Виктория Нуланд во время выступления в американском Сенате.

Verdiktas



Текст, который появился на российском пропагандистском портале Baltnews и в котором со ссылкой на российского-эксперта конспиролога рассказывается о американских биолабораториях, в которых “коварные” американцы якобы разрабатывали вирусы, является одной большой мистификацией и фейком. Наш вердикт – фейк.



Melo detektoriaus komentaras



Такой эксперт как Игорь Никулин действительно существует. Мы проследили публикации Никулина до весны прошлого года. Большинство его высказываний для российской прессы является либо фейком, дезинформацией, либо манипуляцией, либо имеет признаки и фейка, и манипуляции, и дезинформации одновременно.

И мы, и наши коллеги подготовили ряд материалов, которые объяснят, почему сообщения, которые распространяет российская сторона о биологических лабораториях США в Украине, – топорная мистификация.

Вкратце: биологические лаборатории в Украине существуют на самом деле, но ученые в них не занимаются разработкой биологического оружия. Эксперты выдвигают предположения, что, обвиняя Украину в создании биологического оружия, Россия заранее пытается подготовить общество к тому, что сама попытается воспользоваться таким оружием. С подробным разбором мифа можно ознакомиться у наших коллег из STOPFAKE, EUVSDISINFO.EU и VOXUKRAINE.ORG.

Украина имеет право проводить биологические исследования в целях обеспечения безопасности системы общественного здравоохранения и в других мирных целях. “Секретными американскими лабораториями”, о которых пишут пропагандисты, может быть “Украинский научно-технологический центр”, созданный в 1993 году в рамках Программы по уменьшению биологической угрозы. Сама программа направлена не на разработку биологического оружия, а на исследование способов борьбы с вирусами. За время сотрудничества США инвестировали около 200 млн в развитие 46 лабораторий и медицинских учреждений в Украине.

С момента обретения Украиной независимости 24 августа 1991 года нет никаких признаков того, что она занимается какой-либо деятельностью, запрещенной Конвенцией, в отличие от России, находящейся под такими подозрениями. Конвенция не запрещает биологические исследования в профилактических, защитных или других мирных целях.

Игорь Никулин фантазирует и об искусственном происхождении вирус SARS-CoV-2. Доказательство того, что вирус имеет искусственное происхождение либо вырвался из военной лаборатории, нет.

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Виктория Нуланд не утверждала, что в Украине находятся американские лаборатории. Ее слова вырвали из контекста. Что же касается упомянутых ею биологических исследовательских центров, их существование на территории Украины никогда не было секретом.