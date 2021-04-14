aA
Тысячи пользователей в социальных сетях продолжают делиться видео, которое записал по всей видимости житель Азербайджана. В нем он утверждает, что коронавирус не опасен, потому что его не существует. Мы проверили видео и пришли к выводу, что оно является манипуляцией.
Koronavirusas Rusijoje
Koronavirusas Rusijoje
© Reuters / Scanpix

Тезисы видео:

1) ученые: "то, что говорят о коронавирусе, на 80–90 проц. является ложью";
2) смертность не превышает тех пределов, которые были до коронавируса;
3) на данный момент происходит не инфекционная эпидемия, а фактически психологический терроризм;
4) коронавирус не опасен;
5) Люди умирают не от коронавируса, а от пневмонии;

Манипуляция: коронавируса не существует
Манипуляция: коронавируса не существует
© Ekrano nuotr.
Статьи по теме:
Фейк: "Криптограф" из России сеет фейки про сатанистов и вакцины  (1)
Фейк: коронавируса не существует, а людей массово травят, чтобы заставить вакцинироваться  (23)

Комментарий Delfi.ru:

1) Автор видео не приводит никаких ссылок на исследования врачей либо ученых из России, которые якобы заявляют, что все факты, которые удалось выяснить в результате исследований о коронавирусе, являются ложью. Более того, мы неоднократно писали о том, что заявления либо исследования псевдомедицинских организаций как из России, так и из других стран совершенно не соответствую действительности и основываются на ложных и ненаучных предпосылках;

2) Согласно статистическим данным, опубликованных как на уровне отдельных государств, так и международных организаций, смертность от коронавируса гораздо выше, чем, например, от гриппа, и количество умерших значительно превышает количество людей, скончавшихся в годы предшествующие началу пандемии коронавируса. Росстат – российское статистическое ведомство, сообщает, что “смертность в России в 2020 году выросла на 18%, или на 323,8 тыс. человек, из них около половины — это умершие с COVID-19, следует из данных Росстата. Число умерших из-за коронавируса за время пандемии превысило 162 тыс. человек”. Российский информационный портал РБК сообщает: по предварительным данным статведомства (Росстат – ред.), общая смертность в России по итогам 2020 года возросла на 18% в годовом выражении, или на 323,8 тыс. человек, достигнув 2,124 млн умерших. “Это избыточная смертность, которая включает в себя смертность от COVID-19”, — заявила вице-премьер правительства России Татьяна Голикова на брифинге перед публикацией данных Росстата.

Русская служба BBC в своих материалах сообщает: "По подсчетам демографа Алексея Ракши, избыточная смертность (отклонение уровня смертности за определенный период от среднегодовых показателей) с начала эпидемии в России составила 450 тысяч человек по отношению к тенденции последних лет (то есть при сохранении в 2020 году и в начале 2021 года многолетнего тренда на снижение смертности). Ракша проводил подсчеты по данным Росстата до конца января и по данным ЗАГС 10 регионов за февраль".

В Литве в результате заболевания коронавирусом скончалось 3 687 человек, в мире 2,94 миллиона человек;

3) Заявления автора о том, что эпидемии коронавируса не существует, полностью противоречат здравому смыслу, статистическим данным и реальному положению дел;

4) Точно так же противоречат здравому смыслу заявления автора о том, что SARS-CoV-2 не является опасной болезнью, данные о количестве умерших людей в результате заболевания коронавирусом, которые мы приводим выше, полностью опровергают слова автора видео;

5) Заболевание коронавирусом SARS-CoV-2 вызывает целый ряд осложнений, среди которых есть и пневмония. Однако болезнь может вызвать не только пневмонию, но и целый ряд осложнений. В общем случае по степени тяжести заболевание может быть лёгкого и среднего течения, включая лёгкую пневмонию; тяжёлым, с одышкой и гипоксией; критическим, с дыхательной недостаточностью, шоком или нарушением работы органов. Заявления автора видео о том, что коронавируса не существует, а люди умирают в результате пневмонии, как минимум являются довольно циничными.

Вердикт: Автор видео приводит целый ряд антинаучных и ошибочных тезисов, которые ничем не подтверждаются, и фактически призывает верить ему на слово. Само видео является ничем иным, как сознательной или бессознательной попыткой распространения дезинформации.

ВЫСЫЛАЙ ФАКТ!

Если комментарии экспертов или политиков показались вам неубедительными, проверь их при помощи „Детектора лжи” и узнай правду!

Загрузить
* Поля обязательные к заполнению
Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
Статьи по теме:

Манипуляция: коронавирус создали учены, вакцины – биологическое оружие (2)

Людей сначала вакцинируют, затем чипируют, а...

Коронавирус в Литве: 1088 новых случаев, скончались 12 человек (9)

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1088 новых случаев...