Тезисы видео:

1) ученые: "то, что говорят о коронавирусе, на 80–90 проц. является ложью";

2) смертность не превышает тех пределов, которые были до коронавируса;

3) на данный момент происходит не инфекционная эпидемия, а фактически психологический терроризм;

4) коронавирус не опасен;

5) Люди умирают не от коронавируса, а от пневмонии;

Манипуляция: коронавируса не существует © Ekrano nuotr.

Комментарий Delfi.ru:

1) Автор видео не приводит никаких ссылок на исследования врачей либо ученых из России, которые якобы заявляют, что все факты, которые удалось выяснить в результате исследований о коронавирусе, являются ложью. Более того, мы неоднократно писали о том, что заявления либо исследования псевдомедицинских организаций как из России, так и из других стран совершенно не соответствую действительности и основываются на ложных и ненаучных предпосылках;

2) Согласно статистическим данным, опубликованных как на уровне отдельных государств, так и международных организаций, смертность от коронавируса гораздо выше, чем, например, от гриппа, и количество умерших значительно превышает количество людей, скончавшихся в годы предшествующие началу пандемии коронавируса. Росстат – российское статистическое ведомство, сообщает, что “смертность в России в 2020 году выросла на 18%, или на 323,8 тыс. человек, из них около половины — это умершие с COVID-19, следует из данных Росстата. Число умерших из-за коронавируса за время пандемии превысило 162 тыс. человек”. Российский информационный портал РБК сообщает: по предварительным данным статведомства (Росстат – ред.), общая смертность в России по итогам 2020 года возросла на 18% в годовом выражении, или на 323,8 тыс. человек, достигнув 2,124 млн умерших. “Это избыточная смертность, которая включает в себя смертность от COVID-19”, — заявила вице-премьер правительства России Татьяна Голикова на брифинге перед публикацией данных Росстата.

Русская служба BBC в своих материалах сообщает: "По подсчетам демографа Алексея Ракши, избыточная смертность (отклонение уровня смертности за определенный период от среднегодовых показателей) с начала эпидемии в России составила 450 тысяч человек по отношению к тенденции последних лет (то есть при сохранении в 2020 году и в начале 2021 года многолетнего тренда на снижение смертности). Ракша проводил подсчеты по данным Росстата до конца января и по данным ЗАГС 10 регионов за февраль".

В Литве в результате заболевания коронавирусом скончалось 3 687 человек, в мире 2,94 миллиона человек;

3) Заявления автора о том, что эпидемии коронавируса не существует, полностью противоречат здравому смыслу, статистическим данным и реальному положению дел;

4) Точно так же противоречат здравому смыслу заявления автора о том, что SARS-CoV-2 не является опасной болезнью, данные о количестве умерших людей в результате заболевания коронавирусом, которые мы приводим выше, полностью опровергают слова автора видео;

5) Заболевание коронавирусом SARS-CoV-2 вызывает целый ряд осложнений, среди которых есть и пневмония. Однако болезнь может вызвать не только пневмонию, но и целый ряд осложнений. В общем случае по степени тяжести заболевание может быть лёгкого и среднего течения, включая лёгкую пневмонию; тяжёлым, с одышкой и гипоксией; критическим, с дыхательной недостаточностью, шоком или нарушением работы органов. Заявления автора видео о том, что коронавируса не существует, а люди умирают в результате пневмонии, как минимум являются довольно циничными.

Вердикт: Автор видео приводит целый ряд антинаучных и ошибочных тезисов, которые ничем не подтверждаются, и фактически призывает верить ему на слово. Само видео является ничем иным, как сознательной или бессознательной попыткой распространения дезинформации.