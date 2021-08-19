Манипуляция и пропаганда: на границе с Беларусью Литва создала "кордон смерти" для мигрантов

Мы выбрали ряд тезисов видеорепортажа первого белорусского телеканала, которые показались нам наиболее одиозными, и проверили их:

1) 0.13 – ведущая заявляет, что Литва создала "кордон смерти" на границе для женщин и детей, ищущих спасения от войны – (ложь);

2) 0.19 – на усиление границы вышли вооруженные добровольцы (ложь);

3) 1.10 – литовские каратели Гитлера убивали, как правило, своих, но с особой жестокостью, от рук "лесных братьев" погибло порядка 25 тыс. человек (манипуляция / ложь);

4) 1.50 – … это вооруженные радикалы с личным боевым оружием (о членах Союза стрелков – ред.), имеющие доступ к армейскому, в том числе и к тяжелому вооружению (манипуляция / ложь);

5) 1.58 – 2.40 Гедрюс Грабаускас манипулирует фактами о Союзе стрелков (манипуляция / ложь);

6) 2.48 – Союз стрелков Литвы – продолжатели радикальных, националистических взглядов лесных братьев (ложь);

7) 3.00 – 4.05 – Высказывания Шарунаса Ясикявичюса и Альбертаса Даугирдаса – их личное мнение, которое не является официальной позицией Союза стрелков, как это пытаются представить журналисты телеканала “Беларусь 1” (манипуляция);

8) 6.00 – 6.46 Станисловас Томас сообщает, что Союз стрелков - это радикалы (манипуляция / ложь);

9) 6.55 – 7.20 мигрантов разрешили бить и убивать, открывать огонь на поражение (ложь);

Манипуляция/пропаганда: на границе с Беларусью Литва создала «кордон смерти» для мигрантов © Ekrano nuotr.

Комментарий Delfi.ru:

Др. Эгидиюс Папечкис, командир 4-ого командования стрелков в Сувалкии:

Во-первых, Союз стрелков является не государственной, а общественной организацией, наши ресурсы более ограничены, и поэтому нам тяжелее защищаться в информационном пространстве от той пропаганды, которую о нас распространяют СМИ Беларуси. Во-вторых, ни белорусский режим, ни те белорусские журналисты, которые согласились работать на Лукашенко и превратились в пропагандистов, не могут понять и смириться с идеей, что может существовать и действовать общественная гражданская организация, объединяющая вооруженных граждан, которые легально, в рамках закона, могут и хотят помогать государству, например, в защите границ страны.

Закон предусматривает, что Союз стрелков может использоваться в качестве вооруженной силы для защиты страны. В свою очередь закон о Контроле над оружием и боеприпасами предусматривает, что Союз стрелков является Субъектом специального статуса и может владеть и использовать вооружение военного назначение класса А. То, что вооруженные силы Литвы передали Союзу стрелков в использование часть своего вооружения для того, чтобы Союз мог эффективно выполнять свои задачи по защите Литовской Республики, не является никаким секретом или тайной. В этом нет никакой сенсации или криминала, как это пытаются представить пропагандисты из Беларуси.

Законы очень четко определяют, когда, при каких обстоятельствах и в каких целях члены нашего союза могут использовать оружие как собственное, так и полученное у военных. Закон не предусматривает, что Союз стрелков может использовать автоматическое оружие во время помощи погранвойскам Литвы, во время охраны границы страны. Вооружение такого типа стрелки могут использовать только в случае военной агрессии третьей страны против Литвы. Никто из наших людей, находящихся на границе, вооружения такого типа не использует и не может использовать, так как это являлось бы прямым нарушением законов.

Стрелки, члены нашего союза, которые по предусмотренной законом просьбе Службы охраны государственной границы несут службу на границе, выполняют указания сотрудников пограничной охраны. Во время дежурства рядом с ними всегда находится один из пограничников. Подчеркиваю, что задача наших людей, наших стрелков - не самостоятельно охранять государственную граница, а помогать в ее охране.

Обвинения со стороны белорусских журналистов в том, что члены Союза Стрелков - сошедшие с ума радикалы, которые только и ждут, чтобы начать стрелять в мирных людей, - самый настоящий бред. Союз Стрелков не является политической организацией и не преследует политических целей. Более того, принятый Сеймом в 1997 г. закон о деятельности "Союза стрелков Литвы" очень четко определяет жесткие требования к стрелку, а также права и обязанности при несении службы и оказания помощи государственным институциям. В случае каких-либо, даже самых минимальных проблем с законом, человек либо исключается из Союза стрелков, либо не принимается в его ряды. Закон разрешает стрелкам приобрести собственное полуавтоматическое оружие для несения службы, но одновременно с этим требуется пройти целый ряд тестов, курсов и даже после этого нет уверенности, что стрелок получит в свои руки оружие. Также стрелки обязаны пройти предусмотренное законом медицинское обследование. Окончательное решение о том, получит ли стрелок право приобрести оружие, принимает лицензионный отдел Департамента полиции. Подчеркиваю, что стрелков проверяет полиция, поэтому естественно, что никаких запрещённых законом радикалов с оружием в руках в наших рядах нет.

Публикации, в которых описываются силовые и жесткие методы, при помощи которых можно бороться с оккупантами и на которые ссылаются белорусские СМИ, чтобы очернить Союз стрелков, появились в 2016 году и являются частным мнением и инициативой нескольких членов нашего Союза. Подчеркиваю, это никоим образом не является официальной позицией самого Союза. Поэтому попытки заявить, что это и есть официальное мнение нашего Союза, являются самой настоящей дезинформацией.

Союз стрелков является контролируемой законом добровольческой общественной организацией, представляющей гражданам Литвы возможность законно осуществлять предусмотренные Конституцией права и обязанности защищать Литовскую Республику и помогать государственным институциям во время вооруженной агрессии и в других предусмотренных законом случаях в мирное и военное время.

Арунас Бубнис, глава Центра исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы:

Для начала мне бы хотелось подчеркнуть, что Союз стрелков, который был основан в 1919 году, действовал во время существования Литовской Республики. Когда в июне 1940 года СССР оккупировал страну, организация стрелков в июле 1940 года оказалась под запретом и прекратила свое существование. Союз стрелков не действовал ни во время германской оккупации, ни во время советской. Организация возродилась в 1989 году на волне возрождения независимости Литвы. Поэтому все, что белорусские СМИ пытаются приписать нынешним стрелкам – то, что якобы Союз стрелков совершал (убийства гражданских лиц) во время немецкой оккупации или в послевоенные годы, во время советской оккупации, во время партизанского сопротивления, – банальная ложь. Ложь, потому что организация прекратила свое существование в июле 1940 года. Опять-таки, нужно помнить, что как только СССР оккупировал Литву, против ее членов практически сразу раскрутился маховик репрессий, особенно против ее руководителей. До 22 июня 1941 года, то есть до начала нападения Германии на Советский Союз, до 80 проц. руководящего состава Союза стрелков было арестовано сотрудниками НКВД СССР и затем либо ликвидировано, либо депортировано в глубь Советского Союза. Часть стрелков принимали участие в других организациях, в полицейских структурах, батальонах, но подчеркиваю, что действовали они уже не как члены Союза стрелков. То есть, вот та грань, о которой журналисты из Беларуси умалчивают либо не хотят говорить.

Заявления, о том, что "литовские каратели" уничтожили порядка 20 тыс. человек, на самом деле касаются людей, которые погибли во время партизанского сопротивления советской оккупации. Мы в Литве не делаем секрета из того, что партизаны сопротивлялись, как могли. Во время этой борьбы с 1944 по 1953 годы погибло около 20 тыс. партизан и не меньше гражданских лиц, сторонников советской власти. Известно достаточно случаев, когда партизаны мстили активным сторонникам советской власти.

В качестве экспертов в материале белорусских журналистов выступает Гедрюс Грабаускас и Станисловас Томас, человек, который не только манипулирует фактами, историческими данными, но и за свою деятельность получает вознаграждение из российских средств массовой информации. Станисловас Томас в 2016 году представлял лидера партии “Порядок и справедливость” Роландаса Паксаса в деле против Литвы. Впоследствие Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) выяснил, что адвокат действительно является самозванцем, и ему навсегда запрещено представлять заявителей или иным образом помогать им в делах. Заявления, которые Станисловас Томас озвучил в эфире белорусского телевизионного канала, не соответствуют действительности.

Журналисты белорусского ТВ канала также дезинформировали своих зрителей о том, что литовские силовики и члены Союза стрелков получили от Сейма и правительства разрешение либо убивать нелегальных мигрантов, либо открывать по ним огонь. На самом же деле военные, которые оказывают помощь пограничникам, могут "давать обязывающие указания физическим и юридическим лицам, преследовать и задерживать не выполняющих эти указания лиц, а также подозреваемых в совершении преступления, останавливать, проверять и досматривать транспортные средства, находящиеся в них грузы, багаж, применять специальные средства". В свою очередь пограничники могут “применять психологическое давление и физическую силу против нелегальных мигрантов. Согласно закону, эти меры могут использоваться, если лица не выполняют требования или указания сотрудников правоохранительных ведомств и для того, чтобы заставить их послушаться, а также при задержании лиц, если они сопротивляются, чтобы преградить путь преступной деятельности или административным правонарушениям”.

То есть можно убедиться, что журналисты белорусского телеканала банально дезинформируют и врут своим зрителям для того, чтобы в их глазах сформировать негативный имидж Литвы.

Вердикт: Видеорепортаж, подготовленный журналистами из Беларуси, содержит неточности, сознательно опускает фрагменты, которые противоречат либо могут опровергнуть мнение авторов видео. Более того, авторы репортажа сознательно используют методы пропаганды, чтобы не только распространить ложную информацию, но и убедить зрителей, что погранохрана Литвы и добровольцы из Союза стрелков - радикалы, сторонники фашистской идеологии. Для того, чтобы убедить зрителей в жестокости литовских пограничников, демонстрируются кадры травмированных людей, но одновременно нет доказательств того, что это действительно были беженцы, и нет ответа на вопрос – в результате действия силовиков из какой страны эти люди оказались травмированными. Наш вердикт -манипуляция и частичная ложь.