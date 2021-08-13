Президент Литвы предоставил военным больше полномочий для работы на границе

"Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, увеличившееся в этом году в несколько десятков раз число незаконно пересекающих границу иностранцев, президент принял решение предоставить военным предусмотренные в законе права, позволяющие действовать совместно с сотрудниками Службы охраны границы и Службы общественной безопасности и эффективно управлять миграционным кризисом", – говорится в сообщении президентского ведомства.

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За такими полномочиями к главе государства в четверг обратилось правительство.

Оно просило разрешить военнослужащим, патрулирующим на границе с Беларусью, давать обязывающие указания физическим и юридическим лицам, преследовать и задерживать не выполняющих эти указания лиц, а также подозреваемых в совершении преступления лиц, останавливать, проверять и досматривать транспортные средства, находящиеся в них грузы, багаж, применять специальные средства.

Соответствующие права у военных будут только на приграничном участке и в местах временного содержания и поселения лиц, которые незаконно пересекли границу.

Предоставить военным больше полномочий на границе во время экстремальной ситуации позволяют принятые на этой неделе Сеймом поправки к закону.

В Литву в этом году незаконно прибыло более 4,1 тыс. мигрантов, однако их поток в последнее время заметно сократился, так как пограничникам разрешено разворачивать мигрантов назад в Беларусь.