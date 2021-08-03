Литовские пограничники могут применять психологическое давление и физическую силу против мигрантов

Во вступившем в силу во вторник документе ведомствам, обеспечивающим и помогающим охранять госграницу Литвы с Беларусью, предписывается обеспечить, чтобы граница пересекалась только через пункты пограничного контроля.

Те, кто делает это в других местах, не должны допускаться на территорию страны и должны направляться к ближайшему пункту погранконтроля.

В решении отмечается, что при необходимости против лиц, которые не соблюдают законные требования должностных лиц, могут быть использованы предусмотренные в законе отпугивающие действия.

В статьях закона о госгранице и ее охране, которые указаны в решении А. Билотайте, говорится о применении психологического давления и физической силы.

Согласно закону, эти меры могут использоваться, если лица не выполняют требования или указания сотрудников правоохранительных ведомств и для того, чтобы заставить их послушаться, а также при задержании лиц, если они сопротивляются, чтобы преградить путь преступной деятельности или административным правонарушениям.

Председатель Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринас Кащюнас во вторник заявил BNS, что в применении упомянутых средств действует принцип пропорциональности.

"Учитывается поведение со стороны нелегальных мигрантов, подчиняются они указаниям или нет, есть сопротивление или нет. От этого зависят используемые правоохранительными органами средства", - заявил парламентарий.

Он отметил, что данные средства можно было разрешить использовать и раньше, однако теперь они стали неизбежными.

"Лучше поздно, чем никогда", - сказал политик.

"В первую очередь, наши возможности по абсорбции ограничены. Другими словами, то, что видим в лагерях беженцев, уже требовало более сильных мер. Второе, думаю, что и намеки Лукашенко на вооруженных джихадистов, что такие люди могут идти в Литву, тоже один из факторов для применения таких средств", - заявил Л. Кащюнас.

Он подчеркнул, что идущие из Беларуси в Литву мигранты являются частью гибридного давления режима Александра Лукашенко, поэтому ответ должен быть более гибким.

Лидер парламентской оппозиции Саулюс Сквернялис заявил BNS, что применять данные нормы закона можно было и раньше, когда поток нелегальных мигрантов увеличивался.

"Почему этого не делалось - вот вопрос", - добавил он.

"Закон предусматривает для Службы охраны госграницы возможность использовать психологическое давление и физическую силу при определенных обстоятельствах, однако хватит ли пограничников - вот тоже вопрос. А чтобы привлечь других, необходим особый правовой режим на границе", - пояснил политик.

Границу Литвы с территории Беларуси в этом году уже пересекли больше 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это количество в 40 раз выше, чем число мигрантов за весь 2020 год.

Литва объявила экстремальную ситуацию из-за возросшего уровня нелегальной миграции. Официальные лица страны считают, что это организованная акция минского режима против Литвы.