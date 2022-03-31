Фейк: В Литве детей-сирот из Украины массово продают за границу

Тезисы видео:

3.09 минута сюжета – власти в Литве придерживаются русофобской политики, это поддерживается и государственными, и муниципальными деньгами. Все, что можно увидеть, в том числе, по телевизору, — это нацистская русофобия.

7.39 минута сюжета – они (западные бизнесмены – ред.) крутят хвостом, чтобы только не уходить из России. В краткосрочном периоде времени они верят, что все закончится и все будет в ажуре. У нас в Литве пару недель назад уже появилась информация, про то, что очень сильно идет торговля детьми из Украины, это настолько страшно и омерзительно, что под этой истеричной вакханалией прячутся гнилые работы этих "либерастов". Информация настолько интересно распространяется очень правдоподобно через Фейсбук и то, что этих детей легализируют через… их привозят сюда… то есть интересно так. Фуры, которые собираются благотворительностью, тут люди, литовцы несут, их несут на свалку, кстати есть фотографии, даже такие самые фотографии есть из итальянских аэропортов, как их просто вываливают, грузят оружием, везут на Украину. Там загружают извините живым товаром и везут сюда. Легализируют их через наше гражданство, а потом распределяют.

Самое интересное, это как бы слух слухами, но то, что я начинаю прослеживать в официальной норвежской публицистике, журналистике, делаются статьи, что Норвегия ждет сотни тысяч мигрантов из Украины и особо с детьми. Есть фотографии, сколько маленьких детей появляется в Норвегии, насколько я понимаю это называется оперативное прикрытие в информационном поле. То есть если дети появляются, то надо забить мозги правдоподобной пропагандой откуда они появились.

* Мы сохранили оригинальный текст выступления автора видео-фейка о торговле украинскими детьми в Литве.

Комментарий Delfi.ru:

Власти ни в Литве, ни в какой-либо другой стране Европейского Содружества не придерживаются русофобской политики. Видеосюжеты, в которых их авторы тем или иным путем пытаются доказать существование русофобии, либо того, что в западных странах власть захватили нацисты или фашисты, — это манипуляция зрителями при помощи дезинформации и вранья. Основная цель – попытка оправдать агрессивные и незаконные действия Российской Федерации, а заодно добиться влияния на гражданское общество других стран.

Доказательством, что обвинения Литвы в русофобии - липовые, является то, что на территории Литвы действует 27 школ с русским языком обучения, в которых учится 12 552 ребенка, и 46 школ с польским языком обучения, в которых учится 9 119 детей (данные за период 2020-2021 годы).

Комментирует Кирилл Касцян, доктор права, эксперт в области конституционного права, межэтнических отношений и идентичности: Литва не является ни фашистским, ни нацистским государством. В стране существует четко выстроенная система, в рамках которой индивид может защитить свои права, в т. ч. посредством независимых судов. Фраза о том, что "более двадцати лет у власти там находятся националисты-консерваторы, контролирующие внешнюю политику, и спецслужбы, подавляющие любое инакомыслие" свидетельствует о некомпетентности "эксперта" и его предвзятости. Простой анализ фамилий в составе правительств Литвы за последние двадцать лет показывает, что консерваторы присутствовали в нем в обоих правительствах А. Кубилюса (1999-2000 и 2008-2012) и нынешнем правительстве И. Шимоните. Кроме того, анализ контекста любых выборов в Литве показывает абсурдность каких-либо заявлений о "подавлении любого инакомыслия".

Комментирует Александр Радченко, известный юрист и общественный деятель из Литвы: к вопросу о законности и легитимности литовского правительства – литовский парламент был избран в 2020 году в ходе свободных, честных выборов, в тайном голосовании и на широкой конкурентной основе. Абсолютную легитимность избранного парламента подтвердили независимые международные наблюдатели, например, из миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. В литовском правительстве или других органах власти нет ни одного политика, находящегося под следствием, в международном розыске или под международными санкциями.

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Подавляющее большинство западных компаний, несмотря на убытки для их бизнеса, приняло решение уйти из России. Личная вера автора видео в то, что инвесторы с Запада вернутся в Россию, это личное мнение создателя видеосюжета, не обоснованное никакими фактами. О возвращении западных инвесторов и компаний в Россию можно говорить только в том случае, если будут сняты санкции, а на это в ближайшем будущем нет никакой надежды. Со списком известных мировых компаний и брендов, которые ушли из России, можно ознакомиться здесь. О влиянии санкций на экономику России подробно пишут наши коллеги из BBC. Вкратце: в этом году Россия, по разным оценкам, недосчитается от 8% до 30% годового объема ВВП. В прошлом году он составил 1,65 трлн долларов, так что первые грубые прогнозы обещают России сокращение экономики по меньшей мере на 130 млрд долларов, а то и на полтриллиона. Запад, например, арестовал 300 млрд долларов, или половину золотовалютных резервов России.

Все размышления и заявления активиста о торговле украинскими детьми в Литве не стоят и выеденного яйца, проще говоря, на данный момент они - пустышка и фейк. Ни полиция Литвы, ни контрразведка, ни разведка, ни Интерпол не сообщают о том, чтобы на территории Литвы имела место продажа украинских детей или женщин в рабство.

Тем не менее опасность для женщин и детей попасть в руки торговцев живым товаром действительно существует. Украинское правительство активно сотрудничает с неправительственными организациями, чтобы решить проблему безопасности женщин и детей, бегущих от войны, которую начала Россия. Так, например, организация SOS Children's Villages сообщает, что ее сотрудники (данные на 23 марта 2022 года – ред.) эвакуировали и разместили в разных европейских странах 351 ребенка из Украины.

Материал о том, что правительственные и неправительственные организации в Литве делают для безопасности украинских женщин и детей, можно прочитать здесь.

Над проблемой безопасности украинских беженцев работают и правительства стран, которые принимают украинских беженцев, в частности, правительство Великобритании.

Украина обратилась к Норвегии и другим европейским странам с просьбой приютить детей, об этом сообщается в норвежских средствах массовой информации. Важным моментом в обращении от Украины является то, что детей без родителей нельзя усыновлять в других странах, и что они вернутся в Украину после войны. Однако, поскольку законодательство Норвегии и Конвенция ООН о правах ребенка гласят, что нужно всегда учитывать интересы ребенка, когда дело доходит до внесения изменений в жизненную ситуацию, возвращение зависит от того, куда придется вернуться детям после войны. В данный момент власти Норвегии работают над тем, чтобы как можно скорее помочь детям-сиротам из украинских детских домов, но совершенно точно это делается не для того, чтобы, как утверждает автор видео-фейка, насильно удерживать украинских детей на территории Европы.

Автор умалчивает, что имеются доказательства того, что российские военные незаконно вывезли на территорию Российской Федерации 2389 детей, находившихся во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

Вердикт:

Видеосюжет состоит из набора штампов пророссийской пропаганды о странах Запада, в частности, о Литве, и манипуляции фактами, благодаря чему автор видео пытается распространить недостоверные сведения и создать впечатление, что в Литве процветает торговля украинскими детьми-сиротами. Наш вердикт - манипуляция и частичная ложь.