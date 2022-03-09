Тезисы видео:

1) Автор видео утверждает, что Европейский Союз не является демократическим сообществом, а у Европейского парламента нет никаких полномочий;

2) Автор отмечает, что европейские чиновники заявили о том, что "если бы не русские, то Украину уже приняли в Европейский Союз";

Дезинформация: Европейский Союз не является демократическим сообществом © Ekrano nuotr.

Комментарий Delfi.ru:

Автор видео беззастенчиво врут, рассчитывая, что принципы работы европейских организаций являются неизвестными большинству жителей стран Балтии. Нам бы также хотелось обратить ваше внимание, что авторы приводят минимум доказательств, но одновременно используют крайне эмоциональные эпитеты в отношении ЕС: омерзительный, мерзкий, Геббельс, шайка, дебилы.

Тезисы видео комментирует Александр Радченко, известный юрист и общественный деятель из Литвы:

Автор видео занимается передёргиванием фактов. С демократией в Европейском Союзе все хорошо (хотя, конечно же, всё время идут дискуссии, как сделать, чтобы ее было ещё больше), но надо понимать, что ЕС — это очень специфическое и, я бы сказал, уникальное международное образование. ЕС сочетает признаки и международной организации, и государства, однако юридически не является ни тем, ни другим. ЕС — это, с одной стороны, союз суверенных государств, а с другой - союз народов. Поэтому в Евросоюзе очень сложная система власти. Условно можно сказать, что Европарламент соответствует низшей палате классического парламента, Совет Евросоюза – высшей палате парламента, Еврокомиссия — это европейское правительство, а функции коллективного президента Евросоюза выполняет Европейский совет.

И да, действительно Европейский парламент — это единственный орган, который формируется на прямых выборах, но нельзя сказать, что другие органы ЕС формируются недемократическим путём. Так Совет Европейского союза (его состав меняется в зависимости от сферы, в которой принимается решение) состоит из 28 профильных министров (по одному от каждой страны-участницы), а все эти министры были назначены демократически избранными национальными парламентами своих стран. Европейский совет состоит из демократически избранных глав государств-членов Евросоюза и избранного ими председателя ЕС, а членов Еврокомиссии (еврокомиссаров) назначают национальные парламенты, но при этом их должен еще одобрить Европейский парламент.

Полномочия Европарламента хотя и не в точности соответствуют полномочиям национальных парламентов, но очень широки и существенны. Да, европейские законопроекты не выносятся на рассмотрение самим парламентом, но утверждаются им. Инициирует законопроекты всегда Европейская Комиссия. Однако парламент может указать Комиссии разработать тот или иной законопроект. К тому же Европарламент осуществляет демократический контроль над деятельностью всех учреждений ЕС и утверждает бюджет Европейского Союза.

Комментирует Кирилл Касцян, доктор права, эксперт в области конституционного права, межэтнических отношений и идентичности:

Украина пока что не является членом ЕС, что бы там не утверждал автор видео, и пока сложно сказать, что конкретно и когда Брюссель предложит Киеву. Скорее всего, Украина не сможет де-факто вступить в Европейский Союз в своих нынешних международно-признанных границах, включающих Крым и районы ОРДЛО. Даже если Киев услышит позитивный ответ со стороны Брюсселя, для вступления Украины в ЕС все равно придется многое поменять. А этот процесс в любом случае займет время, даже если это будет ускоренная процедура, сопровождающаяся огромным желанием украинской власти и общества. Что же касается заявлений автора касательно формирования, функционирования и ответственности тех или иных органов ЕС, мне хотелось бы разве что порекомендовать ему открыть любой учебник по европейскому праву и прочитать его от корки до корки.

Европейский Союз – коротко о главном:

Европейский парламент принимает законы ЕС вместе с Советом министров. Он представляет всех граждан Европейского союза. Граждане каждой страны-члена Европейского союза могут выбрать своих представителей в парламент ЕС путём прямого народного голосования. Места в парламенте распределяются по численности населения стран-членов. Другими словами, крупные страны имеют больше представителей в парламенте, чем малые страны.

Европейский совет – председатель Европейского парламента в начале заседания Европейского совета всегда высказывает мнение парламента по рассматриваемым вопросам. Председатель Европейского совета представляет в парламент рапорт о результатах саммита глав государств. В Европейском совете главы государств определяют общие политические цели Евросоюза.

Совет Европейского союза – председательство в Совете Европейского союза, другими словами, в Совете министров сменяется с интервалом в полгода. Программу председательствующего государства обсуждают на пленуме парламента. Совет состоит из министров стран-членов.

Европейская комиссия – Европейский парламент утверждает состав Европейской комиссии. Он обладает также правом распустить комиссию. Парламент интервьюирует кандидатов в комиссары, которых предлагают страны-члены. Европарламент избирает председателя Еврокомиссии. Парламент контролирует работу комиссии. Комиссия регулярно представляет в парламент рапорты о своей работе. Парламент проверяет годовой отчёт комиссии и бюджет. Раз в год председатель комиссии на пленарном заседании парламента докладывает о положении Европейского союза. Парламент просит у комиссии новые инициативы для деятельности и задаёт комиссии вопросы. Комиссия выполняет решения, принятые парламентом.

Более подробно о том, на каких принципах строится работа Европейского парламента, можно прочитать здесь.

Вердикт:

Авторы видео передергивают факты, не приводят никаких доказательств, используют лингвистические приемы, которые направлены на то, чтобы вызвать у зрителей чувство отвращения к Европейскому Союзу. Наш вердикт – манипуляция, пропаганда и дезинформация.