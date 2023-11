Dėl plintančių portalų klonų socialiniuose tinkluose į Lietuvą kviečiami „Meta“ atstovai

Pasak asociacijos, kompanija „Meta“ puikiai moderuoja dalykus, kurie svarbūs jų reklamos politikos klausimams, tad svarbu kelti klausimus, kodėl jie greičiau nereaguoja į valstybinius poreikius, šiuo atveju – Lietuvos. Jie taip pat skanuoja ir reklamdavių svetaines, turinį, turi griežtas taisykles finansiniams produktams, bet nežinia dėl kokių priežasčių nepritaiko jų internetiniams nusikaltėliams, kurie pelnosi iš žmonių patiklumo. Nespręsdama šios problemos kompanija „Meta“ tampa bendrininke su sukčiais, kurie pelnosi iš žmonių, pritaikę įvairias finansinės apgaulės schemas klonuose, plintančiuose platformoje „Facebook“. Be to, kompanija „Meta“ per mažai dėmesio skiria prekės ženklų apsaugai, o tai tik patvirtina „Facebook“ plintančios naujienų portalų ir jų paskyrų kopijos.