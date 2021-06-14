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Сборная Украины потерпела поражение от команды Нидерландов в своем первом матче на ЕВРО-2020. Команда Андрея Шевченко сумела отыграть отставание в два мяча, но в концовке пропустила от Дензела Дюмфриса и была вынуждена смириться с поражением — 2:3.
EURO 2020: Nyderlandai – Ukraina
EURO 2020: Nyderlandai – Ukraina
© AFP / Scanpix

Первый тайм, несмотря на яркую игру команд, завершился без забитых мячей. Счет был октрыт на 52-й минуте, когда гол забил Жоржиньо Вейналдум. Через семь минут оранжевые удвоили преимущество — гол забил нападающий Ваутер Вегорст.

Украинцы возродили интригу на 75-й минуте, когда Андрей Ярмоленко нанес красивый и, главное, результативный обводящий удар со средней дистанции под перекладину. Еще через четыре минуты счет и вовсе стал равным. Руслан Малиновский навесил со штрафного, и Роман Яремчук замкнул подачу ударом головой — 2:2.

И все же последнее слово в матче осталось за голландцами. На 85-й минуте Дензел Дюмфрис забил победный мяч и принес своей команде три очка.

Ранее в этой же группе сборная Австрии победила команду Северной Македонии со счетом 3:1. Таким образом, Нидерланды и Австрия набрали по три очка, а сборные Украины и Северной Македонии после первого тура остаются без набранных очков.

Во втором туре 17 июня сборная Украины сыграет с Северной Македонией, а Нидерланды — с Австрией.

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