Первый тайм, несмотря на яркую игру команд, завершился без забитых мячей. Счет был октрыт на 52-й минуте, когда гол забил Жоржиньо Вейналдум. Через семь минут оранжевые удвоили преимущество — гол забил нападающий Ваутер Вегорст.
Украинцы возродили интригу на 75-й минуте, когда Андрей Ярмоленко нанес красивый и, главное, результативный обводящий удар со средней дистанции под перекладину. Еще через четыре минуты счет и вовсе стал равным. Руслан Малиновский навесил со штрафного, и Роман Яремчук замкнул подачу ударом головой — 2:2.
И все же последнее слово в матче осталось за голландцами. На 85-й минуте Дензел Дюмфрис забил победный мяч и принес своей команде три очка.
Ранее в этой же группе сборная Австрии победила команду Северной Македонии со счетом 3:1. Таким образом, Нидерланды и Австрия набрали по три очка, а сборные Украины и Северной Македонии после первого тура остаются без набранных очков.
Во втором туре 17 июня сборная Украины сыграет с Северной Македонией, а Нидерланды — с Австрией.
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