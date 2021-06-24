Перед последним туром в группе F лидировала Франция (4 очка), досрочно вышедшая в плей-офф. По три очка было у Германии и Португалии, у Венгрии - 1. Для выхода в 1/8 финала Германии и Португалии хватало ничьих в своих матчах. Венграм же требовалась только победа. В предыдущем туре венгры показали свою силу, когда отобрали очки у французов (1:1).

Перед матчем Венгрия – Германия на поле выбежал фанат с радужным флагом в руках. Болельщик был одет в футболку немецкой сборной. Он выбежал на поле, когда играл гимн Венгрии. Вероятно, фанат таким образом поддержал ЛГБТ. А во время исполнения национального гимна Венгрии часть немецких фанатов свистела, а во время гимна Германии болельщики Венгрии повернулись к полю спиной.

Кстати, в знак солидарности с венгерским ЛГБТИ-сообществом перед матчем в Мюнхене болельщикам раздавали радужные флажки. Организаторы акции – организация Amnesty International Германия и ЛГБТИ-правозащитная организация Christopher Street Day Germany.

Матч в Мюнхене на "Альянц-Арене" начался в дождь, который по ходу первого тайма перешел в ливень. Фаворит пары неожиданно пропустил на 11-й минуте. У венгров прошла быстрая контратака, Шоллои вырезал передачу за спину Хуммельса в центр штрафной, откуда капитан гостей красиво пробил в падении головой в ближний нижний угол - 1:0.

Германия в третьем матче подряд на ЕВРО пропустила первой. Если против французов ей отыграться не удалось (0:1), то с португальцами она сумела переломить ход поединка (4:2).

Вот и теперь хозяева бросились отыгрываться. Немецкие футболисты повели массированные атаки, а венгры всей командой сосредоточились в обороне, отстаивая минимальный перевес. Германия едва не отыгралась на 21-й минуте. Хуммельс головой замыкал подачу Киммиха - перекладина спасла венгров. В следующей атаке Гинтер подкараулил отскок в штрафной - прямо в Гулачи.

Во втором тайме немцы продолжали наседать. Гулачи взял мяч после удара Хавертца, а после удара Рюдигера мяч завяз в гуще футболистов. Наконец, на 66-й минуте Германия отыгралась, когда вратарь венгров допустил грубую ошибку. После заброса со стандарта Гулачи на выходе промахнулся кулаком по мячу, Хуммельс выиграл воздух, а Хавертц с метра добил мяч до сетки - 1:1.

Равенство в счете держалось всего минуту. Венгрия разыграла с центра поле и после нескольких перепасовок по центру "вспорола" оборону соперника. Шефер успел к мячу чуть раньше Нойера и головой прокинул мимо вратаря - 2:1 в пользу Венгрии!

Сенсация сохранялась до 84-й минуты. Венгры слишком прижались к своим владениям и, наконец, дрогнули. У "бундестим" прошла перепасовка вблизи штрафной, которую завершил хлестким ударом Горетцка - два защитника и Гулачи не смогли помещать мячу влететь в сетку - 2:2!

Сборная Германии набрала 4 очка и стала второй в группе. Венгрия с двумя очками осталась последней и на завершила выступления.

В другом матче группы в Будапеште было повторение финала ЕВРО-2016 - Португалия против Франции. По интересным моментам эта игра уступала трем другим, проходивших в этот же день.

Португальцы повели в счете на 31-й минуте. Льорис при попытке отбить навес, сначала сыграл в мяч, но потом кулаком заехал в челюсть Данило. Испанский судья Антонио Матеу Лаос без раздумий указал на "точку". Криштиану Роналду четко исполнил 11-метровый - 1:0. Для него это первый гол в карьере в ворота французов.

На иходе тайма Франция отыгралась, и тоже с пенальти. Мбаппе получил передачу от Погба и был заблокирован Семеду. Бензема реализовал 11-метровый, 1:1. Это его первый гол после возвращения в национальную команду после длительного перерыва. В последний раз нападающий забивал за сборную Франции 8 октября 2015 года.

На том Бензема не остановился, и уже на 47-й минуте провел второй гол. Нападающий принял передачу на грани офсайда и пробил – мяч от штанги залетел в сетку - 2:1. Этот результат не устраивал Португалию - команда опускалась на последнее место в группе.

На 58-й минуте судья в третий раз в матче назначил пенальти. Роналду от лицевой возвращал мяч в штрафную и попал в руку Кунде. Сам же Роналду реализовал 11-метровый. Теперь в активе капитана португальцев 5 голов на турнире (3 с пенальти), он забивает в третьем матче подряд.

На 68-й минуте проявил себя Руй Патрисиу. Сначала португальский вратарь перевел в крестовину дальний выстрел Погба, а потом быстро вскочил и отбил удар Гризманна. В оставшееся время опасных моментов команды не создали, согласившись на ничью

Франция с 5 очками заняла первое место в группе, Португалия с 4 очками - третья, но тоже проходит дальше.