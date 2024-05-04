2024.05.04 17:07

Пропустившие вперед Украину литовцы удостоились серебра на вильнюсском льду

 
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2024 IIHF Pasaulio Ledo Ritulio Čempionatas. Lietuva - Ukraina
2024 IIHF Pasaulio Ledo Ritulio Čempionatas. Lietuva - Ukraina
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

Личный поединок двух команд, до сих пор не потерявших ни одного очка, в Вильнюсе завершился поражением сборной Литвы по хоккею в матче с Украиной со счетом 1:4 (0:1, 0:1, 1:2). В дивизионе IB чемпионата мира литовцы заняли второе место (12 очков), а украинцы (15 очков) в следующем году поднимутся на ступень выше.

Итоговая позиция сборной Литвы в общем рейтинге чемпионатов планеты – 24-я.

В прошлом году команда, которую тренирует Рон Паско, вылетела из второго по рейтингу дивизиона IA, и украинцы возвращаются в него после семилетнего перерыва.

До последнего матча литовцы были самой дисциплинированной командой турнира, но в пятницу, в первом тайме, троим игрокам хозяев поля пришлось сидеть на скамейке штрафников. Украинцы реализовали одну из большинства ситуаций – забил Даниил Трахт. В конце периода сборная Литвы сумела перевести игру в зону соперника, создала несколько перспективных моментов и немного улучшила статистику бросков в первой части матча - 6:12.

В середине второго периода Д.Трахт удачно подставил клюшку перед воротами и во второй раз направил шайбу в угол ворот Литвы.

Вскоре шайба через мгновение после свистка арбитра оказалась на том же месте – гол не был засчитан.

В последней периоде выигрывающие украинцы сосредоточились на безопасности собственных ворот, литовские хоккеисты попытались осадить зону соперника, но обезоружить вратаря Богдана Дьяченко им не удалось. А соотечественники последнего воспользовались очередным фолом конкурентов - Андрей Денискин нанес мощный удар со средней дистанции.

Под занавес матча Р.Паско решил рискнуть и получить численное преимущество, заменил вратаря Мантаса Армалиса и отправил шесть полевых игроков против четырех соперников. Эймантас Норейка тут же превратил это преимущество в почетный гол, которому ассистировали Нериюс Алишаускас и Эмилиюс Кракаускас. Но Александр Пересунка, завершивший контратаку, не дал интриге развиться.

По числу ударов по воротам победители имели преимущество 25:18. Нападающий Угнис Чижас был признан лучшим игроком матча среди литовских игроков, а Паулюс Гинтаутас был признан лучшим литовским игроком всего турнира. М. Армалис получил приз лучшего вратаря турнира. Лучшим защитником был выбран украинский капитан Игорь Мережка, а нападающим - эстонец Роберт Рооба. За закрытием чемпионата следила рекордная для этого турнира аудитория - 4,3 тысячи зрителей.

Напоминаем, что перед этим в Вильнюсе подопечные Р.Паско обыграли Испанию (3:0), Эстонию (6:1), Нидерланды (3:2) и Китай (3:0). Бронза досталась эстонским хоккеистам (8 очков), которые в последнем матче доказали свое превосходство над Китаем (6 очков) со счетом 3:1.

Испания (4 очка) оставила Нидерланды (0 очков) ни с чем, одержав победу со счетом 1:0 в матче аутсайдеров за выживание в дивизионе IB.

Голландцев в следующем году заменит Хорватия, выигравшая в дивизионе IIA.

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