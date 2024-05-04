Пропустившие вперед Украину литовцы удостоились серебра на вильнюсском льду

Личный поединок двух команд, до сих пор не потерявших ни одного очка, в Вильнюсе завершился поражением сборной Литвы по хоккею в матче с Украиной со счетом 1:4 (0:1, 0:1, 1:2). В дивизионе IB чемпионата мира литовцы заняли второе место (12 очков), а украинцы (15 очков) в следующем году поднимутся на ступень выше.