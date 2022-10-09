Мечта сбылась: Сергей Маслобоев завоевал титул чемпиона мира

Таким образом Сергей Маслобоев стал первым чемпионом мира турнира по кикбоксингу Glory.

Это был его четвертый по счету бой в рамках данного турнира. До субботы во всех трех поединках С. Маслобоев становился победителем и занимал 3 позицию в рейтинге. Всего кикбоксер из Литвы за свою карьеру одержал 35 побед, а с 15 августа 2015 года потерпел только одно поражение.

"И все же мечты сбываются. К этому дню я шел много лет. Ради этого дня несколько лет тренировался в зале летом. Эта организация (Glory) была для меня большой мечтой, а стать ее чемпионом для меня большая честь. Я был первым литовцем, завоевавшим титул чемпиона мира по кикбоксингу среди любителей, а сейчас стал первым литовцем, который завоевал пояс чемпиона мира Glory. Это прекрасно", - сразу после поединка сказал на ринге Сергей Маслобоев.

A fight of the year contender 🔥

Sergej Maslobojev wins the Light Heavyweight Title #COLLISION4 pic.twitter.com/jburCEDAwU

— GLORY Kickboxing (@GLORY_WS) October 8, 2022



Возглавил мероприятие Glory Collision 4 третий бой двух легенд кика – Алистара Оверима и Бадра Хари.

