В Литве четыре консерватора, замешанные в "чековом" скандале, лишились членства в партии

"В свою очередь Кястутис Зинкявичюс – (...), несмотря на то что юридически у нас нет к нему никаких претензий, поскольку он заправлялся топливом со своей карты и может все объяснить, он сам принял решение уйти с поста председателя отделения партии и сообщил о том, что не намерен баллотироваться на очередных выборах. Мы расценили это как действительно ответственный подход к своему членству, обязательствам перед политическим сообществом, и удовлетворены таким его собственным решением", – сказала А. Гедвилене.