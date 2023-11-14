В Литве четыре консерватора, замешанные в "чековом" скандале, лишились членства в партии

Между тем, еще два консерватора из Укмергского районного совета сами приостановили свое членство в партии, сообщила член комитета А. Гедвилене. Она отметила, что председатель Укмергского отделения Кястутис Зинкявичюс также отказался от членства в партии, а бывшему мэру Алитусского района Альгирдасу Врубляускасу, заливавшему топливо тоннами, комитет вынес предупреждение.
"У нас нет доводов, что А. Врубляускас не мог так или иначе использовать эти средства на топливо. Мы понимаем, что из-за большого использованного объема у общественности могут возникнуть вопросы, поэтому мы вынесли ему предупреждение об использовании государственных денег, а также не рекомендуем ему баллотироваться на пост председателя отделения. Это решение еще можно обжаловать в президиуме", – сказала А. Гедвилене.
Между тем было принято решение приостановить на год членство двух представителей партии в Алитусском районном совете.
"Членство Кястутиса Патинскаса было приостановлено по инициативе отделения, (...) Лаура Беляускайте-Светлаускене присоединилась к нашему заседанию, однако не дала письменных объяснений, кроме того, не смогла ответить устно об использованных ею средствах, поэтому мы решили приостановить ее членство", – отметила А. Гедвилене.
Также было решено приостановить членство в СО-ХДЛ консерватора Кретингского совета Раймундаса Пушкориса.
"Его объяснения нас не убедили, и мы решили приостановить членство Раймундаса в партии", – заявила представитель СО-ХДЛ.
Между тем, еще одному представителю самоуправления, бывшему мэру Кретингского района Юозасу Мажейке, комитет предоставил возможность вернуть самоуправлению часть использованных средств.
"Он пояснил, что несколько раз разрешил заправиться топливом своей бывшей помощнице и на ее нужды, но понимает, что это нецелевое использование средств, поэтому он обязуется вернуть ту сумму средств, которую он не может обосновать. И сделает он это до конца этого года", – добавила она.
Как указывает А. Гедвилене, в случае с Укмерге во время кампании Skaidrinam были названы имена четырех человек, двое из них самостоятельно приостановили свое членство в партии на неопределенный срок – это Аудроне Аугустенене и Юозас Галяускас.
"Это означает, что Надзорный комитет больше не рассматривает их обоих", – сказала политик, отметив, что если эти члены решат вернуться в партию, то случаи использования ими средств больше не будут рассматриваться внутри партии.
"В свою очередь Кястутис Зинкявичюс – (...), несмотря на то что юридически у нас нет к нему никаких претензий, поскольку он заправлялся топливом со своей карты и может все объяснить, он сам принял решение уйти с поста председателя отделения партии и сообщил о том, что не намерен баллотироваться на очередных выборах. Мы расценили это как действительно ответственный подход к своему членству, обязательствам перед политическим сообществом, и удовлетворены таким его собственным решением", – сказала А. Гедвилене.
Консерватор Укмергского совета Янина Галяускене обязалась до конца этого года вернуть часть средств, выделяемых на топливо, использование которых она не может объяснить, поскольку они были оплачены 10 разными картами, говорит А. Гедвилене.
"Тогда, когда она получит документы из самоуправления и изучит, какие те чеки не с того счета оплачены, она эти деньги вернет в муниципальный бюджет. Так что мы санкций против нее не приняли", – добавила член Надзорного комитета.