Участие нидерландских солдат в боевой группе передовых сил НАТО в Литве продлится до конца 2026 года

"Я горда и рада сообщить, что Нидерланды решили еще на два года продлить мандат, тем самым внося свой вклад в силы eFP, – до конца 2026 г.", – заявила К. Оллонгрен журналистам в понедельник после встречи с министром национальной обороны Лауринасом Кащюнасом.
"Это свидетельствует о нашем обязательстве, это говорит о том, что мы готовы обеспечить, что вносим свой вклад в убедительное сдерживание", – сказала она.
Боевая группа батальона передовых сил НАТО, возглавляемая немецкими солдатами, должна стать неотъемлемой частью немецкой бригады, размещаемой в стране. На вопрос, планируют ли Нидерланды продлить мандат миссии на более длительный срок и таким образом внести свой вклад в бригаду, К. Оллонгрен ответила, что это будет обсуждаться как с Германией, так и с Литвой.
"Одна из причин, по которой мы продлили мандат еще на два года – до конца 2026 года – потому что мы находимся в процессе развития (бригады – ELTA). Планы Германии, при сотрудничестве с Литвой, становятся реальностью", – сказала министр.
"Продлив мандат еще на два года, мы сможем внимательно отслеживать и обсуждать с Германией и Литвой, увидеть – сможем ли мы и как стать частью следующего этапа", – сказала К. Оллонгрен.
В свою очередь, министр национальной обороны Литвы Л. Кащюнас заявил, что присутствие нидерландских солдат в Литве является важным фактором, способствующим общей политике сдерживания.
"Сегодня в Литве находятся 274 голландских солдата. Надеемся на продолжение этой миссии", – сказал Л. Кащюнас на пресс-конференции.