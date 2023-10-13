Социал-демократ из Кретинги предъявила топливные чеки со 158 дисконтными картами, два либерала представили идентичные отчеты

Сообщается, что социал-демократ все свои канцелярские расходы направила на топливо и представила чеки с одной АЗС Viada с улицы Витауто. Утверждается, что социал-демократ заправлялась здесь несколько раз в день.

Кроме того, можно заметить, что часть именных чеков с 54 различными дисконтными картами обслуживал один и тот же кассир.

Кроме того, коллега А. Юкнявичене, бывший "аграрий", а ныне социал-демократ Константинас Скиерус также предоставил в отчетах чеки с той же заправочной станции. Всего в чеках политика указывается, что в 2021-2022 гг. использовались 74 различные дисконтные карты. Подавляющее большинство предъявленных политиком чеков выданы тем же кассиром, что и в отчетах А. Юкнявичене.