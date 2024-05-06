2024.05.06 18:43

Минобороны: Нидерланды планируют поставки F-16 Украине c осени

 
ru.DELFI.lt
KKajsa Ollongren ir Laurynas Kasčiūnas
KKajsa Ollongren ir Laurynas Kasčiūnas
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas
Нидерланды планируют начать отправку истребителей F-16 Украине этой осенью, следом за Данией, которая планирует поставки осенью. Об этом нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен сказала на совместной брифинге со своим литовским коллегой в Вильнюсе, отвечая на вопрос журналиста Delfi.

Такой график предполагает прописанный план союзников.

“У нас все расписано по проекту, который заключается в обучении украинских пилотов, подготовке обслуживающего персонала и передаче самих самолетов. У нас по плану учебный центр в Румынии, где мы также помогаем начать обучение украинцев. Сейчас они проходят обучение в Дании, США и других странах. И если нам удастся удержаться на этом пути, а у Украины все будет работать, разумеется, в их собственной стране, то первые самолеты будут поставлены Данией уже этим летом. И мы надеемся принять участие в поставках с осени с нашими F-16”, - сказала Кайса Оллонгрен.

"Так что после лета и далее их будут партиями перебрасывать в Украину", - добавила министр.

Напомним, ранее министр Оллонгрен заявила о планах передать Украине 24 многоцелевых истребителя F-16.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии