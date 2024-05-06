2024.05.06 09:58

Министры обороны Литвы и Нидерландов обсудят размещение ЗРК Patriot

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Audrius Gavėnas

В понедельник министр обороны Лауринас Кащюнас встретится с министром обороны Королевства Нидерландов Кайсой Оллонгрен, которая прибывает в Литву.

Как сообщили в Минобороны, планируется, что министры обсудят двустороннее сотрудничество в сфере обороны, будущие учения, в ходе которых Нидерланды разместят в Литве зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) большой дальности Patriot.

Также будет обсуждена ситуация с безопасностью в регионе и вопросы повестки НАТО. Позже министр обороны Королевства Нидерландов посетит Руклу, где встретится с дислоцированными там нидерландскими солдатами.

В конце марта Нидерланды приняли решение на несколько недель этим летом разместить в Литве ЗРК большой дальности Patriot. Сообщается, что воинская часть Нидерландов будет тренироваться в Литве вместе с частями Литовской армии.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что нидерландское подразделение, прибывающее в Литву для участия в учениях, будет способствовать повышению готовности противовоздушной обороны НАТО.

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