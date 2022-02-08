Министр: решение Германии направить больше военных в Литву – важный знак

"Германия объявила, что намечает усилить боевую группу Сил расширенного передового базирования дополнительными мощностями, которые этой группе и нужны, которых и не хватало. Со своей стороны мы довольны этим решением", - сказал министр в понедельник BNS.

"Это важный знак. Германия, как и другие государства НАТО, шлют подкрепление, так как ситуация с безопасностью в регионе очень накалена, наша обеспокоенность нашей собственной безопасностью не ослабевает, так что шаг Германии - вполне позитивный", - добавил Анушаускас.

В составе размещенной в Рукле Йонавского района боевой группы Сил расширенного передового базирования НАТО - 1,2 тыс. военнослужащих, половина из них - немцы. Своих военных также прислали сюда Бельгия, Чехия, Люксембург, Нидерланды и Норвегия.

По словам Анушаускаса, решение Германии "не является сюрпризом", потому что каждая страна, участвующая в боевой группе, заранее наметила планы, контингент какой численности в случае необходимости она может прислать в качестве подкрепления.

Анушаускас подтвердил, что подкрепление в несколько меньшем масштабе намерены прислать и другие страны, делегировавшие своих военных, а Литва готова их принять.

"Усилить боевую группу батальона Сил расширенного передового базирования намерены и Нидерланды. Думаю, что в ближайшее время появятся известия и о других союзниках", - сказал он.

Министр обороны Германия Кристина Ламбрехт в понедельник сообщила, что ее страна направить в Литву еще около 350 военнослужащих для укрепления восточного фланга НАТО. Чтобы избежать российской агрессии, о направлении в Польшу дополнительно такого же количества своих военных сообщило и Соединенное Королевство.

Боевая группа батальона Сил расширенного передового присутствия НАТО дислоцирована в Литве ровно пять лет назад в ответ на агрессию России в Украине и военную активность в регионе.

За период с начала размещения на ротационной основе в составе боевой группы НАТО в общей сложности уже тренировалось более 15 тыс. военных из девяти стран Альянса, в Литву за период с 2017 года прибыло около 6000 военных машин.