Министр обороны обсудил с послом Нидерландов размещение ЗРК Patriot в Литве

На встрече наибольшее внимание было уделено обсуждению решения Нидерландов о размещении в Литве зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot.
По словам министра обороны Л. Кащюнаса, этот шаг Нидерландов является четким сигналом другим странам, призывающим их внести свой вклад в реализацию ротационной модели воздушной обороны, чего особенно важно добиться перед Вашингтонским саммитом в июле этого года.
"Хочу искренне поблагодарить вас за решение разместить этим летом в Литве ЗРК Patriot. Надеюсь, что мы сможем в будущем сотрудничать с вашей страной по ротационной модели ПВО. Мы готовы оказать всю необходимую поддержку принимающей страны в размещении сил ПВО в Литве", - цитируется в сообщении министр.
В конце марта Нидерланды приняли решение разместить в Литве на несколько недель этим летом ЗРК большой дальности Patriot. Сообщается, что нидерландская военная единица будет тренироваться в Литве вместе с частями Литовской армии.
Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сказала, что нидерландское подразделение, прибывающее в Литву для участия в учениях, будет способствовать повышению готовности противовоздушной обороны НАТО.