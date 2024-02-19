Министр обороны Нидерландов в эксклюзивном интервью Delfi: Балтийскому региону нужен военный коридор

Нидерланды, Германия и Польша сейчас разрабатывают план военного коридора, который позволит переброску войск между северными морскими портами Европы и восточным флангом НАТО. Балтийскому региону нужна соответствующая инициатива, считает министр.
- На встрече в формате Рамштайн пока восемь стран образовали коалицию дронов. Среди них и Нидерланды. Расскажите, какие задачи в количестве и номенклатуре дронов перед собой ставит ваша страна?
- Я не могу назвать точное количество, но мы уже передаем беспилотники Украине. Конечно, я думаю, что эта коалиция беспилотников очень важна, потому что теперь мы объединим усилия, а это значит, что мы сможем увеличить количество беспилотников, а также конкретизировать в соответствии с потребностями Украины. Беспилотники играют все большую роль на поле боя. Мы должны быть уверены, что у нас есть технологическое преимущество перед Россией, и предоставить Украине все самое лучшее.
- Что касается коалиции противовоздушной обороны, вы также к ней присоединились. Не могли бы вы рассказать о ваших планах здесь?
- Я думаю, что для Украины противовоздушная оборона остается главным приоритетом. И там мы уже участвуем, конечно, очень активно, например, с системами Patriot, а также с F-16, которые тоже в процессе. Так что имеет смысл участвовать в такого рода коалиции. И я думаю, что, как и в случае с беспилотниками, нам нужно очень точно определить, что нужно Украине. И мы должны убедиться, что все эти атаки, которые на этой неделе опять же, они провалились, что они не могут успешно ударить по Украине.
- На встрече в формате Рамштайн должен был состояться доклад коалиции по F-16. Расскажите, пожалуйста, о текущем статусе подготовки этих самолетов для Украины. То есть, когда они будут в Украине, будут ли они из Нидерландов? Были сообщения, что они прибудут весной. И когда украинские военные смогут использовать их в бою?
- Да, я думаю, что все работают очень усердно. И особенно, конечно, украинцы, которые проходят обучение на F-16, их обучают обслуживанию F-16, это серьезное изменение в использовании этого потенциала. Так что многое уже сделано и должно быть еще сделано. Мы также готовим самолеты к фактической передаче Мы объявили, что передадим 24 самолета F-16. И мы передадим их вместе с Данией, а также Норвегией как можно скорее. Но вы знаете, все должно быть готово. Бесполезно использовать этот потенциал, если у вас не все готово. Так что просто призываю всех продолжать эту работу.
- Но смогут ли украинцы использовать их в бою в этом году?
- Это вопрос к Украине. Я уверена, что в этом году мы сможем начать их передачу. А сможет ли Украина их использовать и когда, зависит не от меня.
- Могли бы вы оценить подготовку к F-16 в Украине? Я имею в виду, что касается взлетно-посадочных полос и укрытий для самолетов.
- Это один из важных моментов - наличие инфраструктуры. Но я уделяю большое внимание обучению и подготовке самолетов к отправке, мы находимся в составе большой коалиции со многими странами, которые присоединились, каждый вносит свою лепту в это, в эту цепочку. И мы этого добьемся.
- Далее, мой вопрос о безопасности НАТО, поскольку некоторые европейские страны сейчас заявляют, что через несколько лет Россия нападет на страну Альянса. Каковы ваши данные?
- Мы должны быть готовы к любому сценарию. Мы знаем, что в Украине продолжается российская агрессия. Я имею в виду, что если они будут вознаграждены, если они не будут остановлены в Украине, то Украина не будет последней страной, на которую нападет Россия. Есть и другие уязвимые страны за пределами НАТО, да и само НАТО может оказаться под угрозой. Вот почему мы должны построить очень, очень сильное НАТО, в том числе в партнерстве с Украиной, чтобы убедиться, что наше сдерживание является очень твердым, а также чтобы убедиться, что Путин знает, что последнее, что он должен сделать, это напасть на страну НАТО.
- Как насчет оценок по срокам?
- Я не знаю, я вижу, что Украина сейчас под ударом. И я не думаю, что мы будем ..... никто не знает. Это не точная наука, где можно сказать, что это займет три года, или пять лет, или 10 лет. Нет, это реальная угроза, и мы должны работать над ней прямо сейчас.
- И еще один мой вопрос по поводу заявления Дональда Трампа о том, что он сказал, что не будет защищать страны НАТО, которые не платят по счетами. А Нидерланды тратят на оборону меньше чем 2% ВВП. Чувствуете ли вы себя в опасности в связи с этим?
- Я думаю, очень важно, что мы вместе в альянсе. В этом альянсе мы обещаем друг другу, что один за всех и все за одного. И мы должны быть в состоянии полагаться на эту статью (5 статья о коллективной обороне - Delfi) в нашем договоре. Мы также должны выполнять свою часть работы, нести ответственность и тратить 2% на безопасность, на сдерживание и оборону НАТО. Так что мы относимся к этому очень серьезно. Теперь вы видите, что все улучшают свой уровень, что сделали и мы. Но это серьезно, угроза безопасности серьезная. И договор тоже серьезен. Поэтому не может быть никаких сомнений относительно принципа Пятой статьи.
- Согласно сценариям, представленным в СМИ, в первую очередь будут атакованы Балтийские страны. Как вы думаете, правда ли это? Ведь некоторые считают, что это будет с севера.
- Если посмотреть на Россию, то у нее очень протяженная граница с несколькими странами НАТО, от Крайнего Севера с Финляндией и до Черного моря. Так что я не думаю, что кто-то знает, но мы должны быть уверены, что наша безопасность в порядке по всей линии.
- Ваша страна, Германия и Польша планируют создать военный коридор, который облегчит переброску войск между северными морскими портами Европы и восточным флангом НАТО. Не могли бы вы ознакомить нас с деталями этого плана? И расскажите, будут ли поставки в Литву?
- Военная мобильность очень важна, потому что в случае необходимости мы должны быть в состоянии перебросить войска и силы, например, из порта Роттердам на весь восточный фланг. Именно поэтому мы подписали это соглашение о намерениях с Германией и Польшей, которое, конечно, имеет смысл, если посмотреть на карту, чтобы привести в порядок все: от бюрократии до инфраструктуры, то есть то, что необходимо. Но это, конечно, не единственный коридор, который нам нужен. В Балтийском регионе, в Скандинавии, а также в южной части Европы нужны аналогичные инициативы и аналогичные изменения в военной мобильности, чтобы убедиться, что мы улучшаем инфраструктуру, что мы улучшаем процедуры и что мы готовимся к этим типам крупномасштабной военной мобильности.
- И последний, мой вопрос: на каком этапе находятся дискуссии о военной Шенгенской зоне внутри НАТО, когда она может быть реализована?
- Да, и это одно и то же. Так что дело в том, знают ли люди, что им делать, если вдруг мы окажемся в кризисной ситуации, и нам нужно будет быстро перевезти людей, без всякой бюрократии, и именно поэтому мне нравится говорить о военном Шенгене, люди понимают, что это такое, и мы не хотим узнать об этом, когда будет уже слишком поздно.
- Когда он должен быть внедрен?
- Это должно быть готово на завтра. Но, конечно, это займет некоторое время, но сейчас мы очень стараемся. Это гораздо более приоритетная задача, чем пару лет назад.