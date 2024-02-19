Министр обороны Нидерландов в эксклюзивном интервью Delfi: Балтийскому региону нужен военный коридор

- Я не могу назвать точное количество, но мы уже передаем беспилотники Украине. Конечно, я думаю, что эта коалиция беспилотников очень важна, потому что теперь мы объединим усилия, а это значит, что мы сможем увеличить количество беспилотников, а также конкретизировать в соответствии с потребностями Украины. Беспилотники играют все большую роль на поле боя. Мы должны быть уверены, что у нас есть технологическое преимущество перед Россией, и предоставить Украине все самое лучшее.

- Я думаю, что для Украины противовоздушная оборона остается главным приоритетом. И там мы уже участвуем, конечно, очень активно, например, с системами Patriot, а также с F-16, которые тоже в процессе. Так что имеет смысл участвовать в такого рода коалиции. И я думаю, что, как и в случае с беспилотниками, нам нужно очень точно определить, что нужно Украине. И мы должны убедиться, что все эти атаки, которые на этой неделе опять же, они провалились, что они не могут успешно ударить по Украине.

- На встрече в формате Рамштайн должен был состояться доклад коалиции по F-16. Расскажите, пожалуйста, о текущем статусе подготовки этих самолетов для Украины. То есть, когда они будут в Украине, будут ли они из Нидерландов? Были сообщения, что они прибудут весной. И когда украинские военные смогут использовать их в бою?