Империя-зомби. Что ждет соседей России и мир, если Путин не проиграет войну

„Когда в начале российской полномасштабной агрессии ЕС призвал своих членов помочь Украине в рамках Европейского фонда мира, я позвонил своим коллегам-министрам в Стокгольм и Осло. Сообщил, что Финляндия собирается оказать военную помощь Украине. После долгой паузы мой шведский коллега сказал, что в последний раз Швеция помогала оружием Финляндии в 1939 году, когда на нее напал СССР. Неужели это время настало вновь?“ – вспоминает Пекка Хаависто, министр иностранных дел Финляндии в 2019–2023 годах.
По его мнению, крупномасштабная захватническая война России против Украины привела к серьезным сдвигам в восприятии России в Европе. Для северных стран это выразилось не только в оказании военной помощи Украине, но в стремительном вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. ЕС также заметно сдвинулся и в преодолении энергетической зависимости от России. „Обратного пути нет“, – считает Хаависто. Это дает определенную гарантию на будущее: у России больше не будет возможности шантажировать Европу поставками энергоносителей.
Сегодня основной политический посыл ЕС и НАТО – нынешняя российская агрессия не должна закончиться поражением Украины или даже перемирием, которое поможет режиму Путина накопить силы для новых военных авантюр. С этой позицией согласно большинство стран Восточной и Центральной Европы. И ее же высказали эксперты на конференции BEST в Будапеште.
Перемирие не принесет мира
Выступивший на конференции замглавы комитета по международным делам Сейма Литвы Гедрюс Сурплис уверен: мир на условиях России не принесет мира в Европу.
„Прежде всего, Путин начал эту полномасштабную агрессию с ультиматума НАТО: я, дескать, не нападу на Украину, если вы выведете войска НАТО с территории новых членов альянса [вступивших в альянс в течение последних 30 лет – Delfi]. Если Кремль не остановить, он продолжит выдвигать ультиматумы и проводить красные линии в НАТО, которая по-прежнему называет себя самым мощным военным альянсом в мире. Кроме того, уже попытки удовлетворить Путина миром на его условиях уже были: Абхазия, Приднестровье, Крым... Это его не остановило, так же, как и Мюнхенское соглашение в свое время не остановило Гитлера. Наконец, если НАТО и весь цивилизованный мир не смогут противостоять путинской агрессии, то международное право окажется беззубым. Оно больше не будет связывать Москву, Пекин или любого другого диктатора, понимающего только силу“, – считает литовский депутат.
Заморозить конфликт не получится
Опасность перемирия, на взгляд Владимира Сокора, старшего научного сотрудника по восточноевропейским делам Джеймстаунского фонда (Jamestown Foundation, США), заключается еще и в том, что оно несет с собой так называемое „замораживание“ конфликта. Он считает, что в этой ситуации оно плохо само по себе. Но еще хуже то, что в реальности замораживания (в смысле прекращения военных действий) и не получится.
„Нет больше такого понятия – „замораживание“! В 2014 году Россия пыталась „заморозить“ конфликт на востоке Украины, но там продолжилась война малой интенсивности. А в нынешней ситуации Россия тем более будет продолжать активный конфликт, чтобы не дать Украине вступить в НАТО“, – считает Владимир Сокор.
А что скажет Америка?
Судьба мирных переговоров по Украине будет также зависеть от результата предстоящих в ноябре президентских выборов в США.
Иен Бжезинский, старший научный сотрудник Атлантического совета (Atlantic Council, США), не видит ни в одном из кандидатов надежного партнера для Украины. „Трамп хочет закончить войну любой ценой. Он будет требования от Москвы и Киева немедленного перемирия. А это победа для России. И это очень опасно. Харрис же будет поддерживать Украину, но не расширять поддержку на столько, на сколько требуется для победы Украины“. Однако Бжезинский делает оговорку: многое будет зависеть от советников по международной политике, которых возьмёт себе в команду новый президент.
Джеймс Карафано, ведущий эксперт по национальной безопасности и международной политике в фонде „Наследие“ (Heritage Foundation, США), правоконсервативном исследовательском институте в Вашингтоне, уверен, что администрация Трампа, если он выиграет выборы, будет действовать, исходя из национальных интересов США: „Вашингтону в принципе невыгодна ситуация, при которой Украина окажется под Путиным“.
Возможно, это будет означать, что Трамп, вопреки собственным предвыборным заявлениям, как минимум, не принудит Украину к миру на выгодных Москве условиях, и не откажет Зеленскому в военной поддержке.
Даже Брежнев был лучше
Другой важный вопрос, который беспокоит политиков как в Вашингтоне, так и в европейских столицах, звучит так: „Не приведет ли поражение России в войне к опасному вакууму власти внутри страны или даже распаду ядерного государства?“ „Надо быть аккуратными в своих желаниях, а то очередной Пригожин может завтра заполучить в свое распоряжение ядерную кнопку“, – предостерег на конференции Пекка Хаависто. Однако многие другие эксперты в Будапеште отмечали: сегодня сложно себе представить правителя России хуже, чем Путин. „Даже Брежнев был более вменяемым“, – подметил Геза Есенски, первый министр иностранных дел посткоммунистической Венгрии в 1990–1994 годах.
Бывший министр Польши по вопросам энергетики и климата Михал Куртыка, ныне почетный член Атлантического Совета (Atlantic Council, США), уверен: западных политиков не должен сковывать страх, что Россия рассыпется. „В 1991 году СССР распался на несколько государств, и это не привело к катастрофе. Но, главное, нынешняя Россия — это последняя империя, зомби-империя, которая умерла в 1991 году, но, поддерживаемая амбициями Путина, продолжает действовать. России необходимо пережить окончательную смерть империи, как пережили ее Япония или Германия, и попробовать возродить себя в новом качестве демократического государства. Это будет лучшим сценарием для всех – и для самой России, и для ее соседей, и для Запада“, – полагает Куртыка.
„Возвращение“ или сдерживание?
Несмотря на то, что Россия – приходящая в упадок держава, у нее вполне хватит сил и средств на новые опасные затеи, считает Иен Бжезинский: „Если Москва победит, она пойдет дальше. Слабость оппонентов лишь разжигает аппетиты Кремля“.
На фоне крайне напряженной ситуации на Ближнем Востоке и агрессивного поведения Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, война России против Украины, считает эксперт, подводит мир „к очень опасной черте, к невиданному ранее конфликту“.
Но несмотря на пессимистический прогноз, Бжезинский все же полагает правильным для Запада уже сейчас определиться, как действовать в отношении России после окончания войны: „Это зависит от того, как она себя поведет. Если конфликт завершится справедливым миром и Россия выберет конструктивный путь развития, надо будет постепенно возвращать её в мировое сообщество. Если же страна пойдет северокорейским путем, то Западу нужно будет готовиться к долгосрочному противостоянию“.
Геза Есенски считает, что, скорее всего, даже после поражения в войне Россия будет нуждаться в постоянном сдерживании. И именно её поражение, по крайней мере сегодня, выглядит наиболее оптимистическим сценарием для Запада. На него Запад и должен ориентироваться, уверен Есенски: „Это вовсе не означает, что украинский флаг должен развеваться над Кремлем. Прежде всего, это возврат территорий Украине и независимости Беларуси. Россия же должна вернуться в свои международно признанные границы“.
При этом Есенски не согласен с теми, кто говорит, что захваченная Украиной часть Курской области может быть использована в ходе переговоров с Россией для обмена территориями: „Пропорциональность будет нарушена. Россия забрала у Украины слишком много территорий с 2014 года, что обменять их всего лишь на кусок Курской области“.
В свою очередь Гедрюс Сурплис считает разговоры о будущей судьбе России преждевременными: „Честно говоря, мне непонятны ведущиеся сейчас дебаты о том, что будет с Россией, если она проиграет. Давайте сначала создадим условия для того, чтобы Украина выиграла войну, а потом будем думать о международном трибунале по военным преступлениям, о восстановлении Украины и о будущем России. Я верю, что в России есть демократические силы, которые как-то сами решат вопрос смены обанкротившегося кремлевского режима“.
По мнению Сурплиса, соседям Украины сейчас важнее заняться укреплением своей обороноспособности, пока Киев выдерживает натиск российской армии: „Скажем прямо – защищая свою землю, Украина борется за свободу Литвы, Польши, Германии и всей Европы. Да, она использует западное оружие и деньги, но кровопролитие, похищенные дети и разрушенные города – её, Украины. Если ей удастся отбить путинскую орду и добиться мира на условиях Киева, мы сможем рассчитывать и на прочный мир на Старом континенте и во всем мире“.