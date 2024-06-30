Известный датский журналист, родившийся в ссылке: "Депортации и русская история идут рука об руку"

– Во-первых, я не забыл русский язык. Мои родители поступили по-умному: они вывезли много книг из СССР и уже в Дании стали выписывать книги на русском языке. Я рано начал переводить с русского на датский. Моя первая большая публикация в газете появилась, когда мне было 18 лет, – опубликовали мой перевод статьи Корнея Чуковского про Бориса Пастернака. Позднее я перевел на датский Солженицына – „В круге первом“ и первую часть „Архипелага Гулага“.

У меня был интерес к стране и желание рассказать датчанам, что там происходит и кто он такие. Но при этом не было ненависти и враждебности. В итоге это переросло в профессиональный интерес – я начал печататься, писать для газет свои статьи. Мне очень понравилась атмосфера в редакции, запах верстки, табака, люди бегали, как бешеные. Я понял, что это – мое. Потом попал на Датское радио и телевидение. Там мой шеф, зная мою историю и мои интересы, хотел, чтобы я освещал СССР, хотел меня отправить в Москву. У него были хорошие контакты с советским посольством. В частности, он встречался с тем самым Олегом Гордиевским [полковник Первого главного управления КГБ СССР, c 1974 по 1985 год тайно работал на британскую разведку, в 1985 бежал на Запад – DELFI]. Тогда Гордиевский официально был советником по вопросам печати. Мой шеф был одним из его любимых контактов, и Гордиевский давал советы, как отправить Рахлина в Москву: потихонечку, сначала в командировку куда-нибудь в Польшу или Восточную Германию.