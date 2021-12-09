В Литве уже можно записывать на вакцинацию детей 5-11 лет

Родители, опекуны уже могут регистрировать детей на прививку от коронавируса по интернету на сайте www.koronastop.lt или по номеру 1808. Ребенка должен сопровождать один из родителей и предъявить свои документы и документы ребенка.
Сам приход на вакцинацию будет расцениваться как согласие, поэтому отдельно никакие бумаги заполнять не придется. Детей 5–11 лет будут прививать специальной вакциной для детей Comirnaty (уменьшенная доза), производитель вакцины BioNTech и Pfizer.
В детской вакцине будет 10 микрограммов COVID-19 mRNR (действующего вещества), доза - 0,2 мл.
Детям с 12 лет и взрослым делают прививки вакциной Comirnaty с содержанием 30 микрограммов COVID-19 mRNR, доза - 0,3 мл.
После изучения клинических данных, Европейское агентство по лекарственным средствам рекомендовало прививать детей 5–11 лет вакциной Comirnaty, поскольку она надежно защищает детей этого возраста от COVID-19.
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