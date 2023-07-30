Со счета "ушли" больше 350 евро, клиент уверяет, что никакие ссылки не отрывал

"Хочу рассказать, что вчера вечером с моей карты в течение нескольких секунд ушли деньги на оплату покупок в AliExpress – 7 раз по 55,18 евро, всего – 386,26 евро", – писал в редакцию Саулюс.
Он сказал, что не знает, как его данные могли оказаться в чужих руках, поскольку он сам никому их не передавал, никакие сообщения от мошенников не получал.
Он сказал, что сразу же, как только заметил эти расчеты, заблокировал карту. По его словам, его карта подключена к приложениям Švaros broliai, Bolt, CityBee, ADC parking и Apple.
Представители Национального центра кибернетической безопасности заверили, что в последнее время никаких утечек информации из вышеупомянутых компаний не было.
Представители ЛАБ выразили сожаление в связи со сложившейся ситуацией.
"По данным ЛАБ, количество случаев мошенничества растет, меняются и методы действия мошенников. Поэтому важно следить за своими счетами, а если возникли подозрения - реагировать немедленно. Если вы заметили подозрительные операции, заблокируйте карту в э-банкинге или электронном приложении. Если у вас нет такой возможности, информируйте банк по телефону и попросите заблокировать карту.
Чтобы вовремя заметить подозрительные действия, активируйте уведомления об операциях", – рекомендуют представители ЛАБ.
По их словам, мошенники используют все более хитроумные способы мошенничества, поэтому надо быть предельно внимательными.
"Никогда и никому не передавайте коды подключения к э-банкингу, данные, связанные с платежной картой. Для оплаты покупок заведите отдельную карту – держите на ней небольшое количество средств", – рекомендует ЛАБ.
Редакция напоминает, что в последнее время мошенники проявляют себя все активнее. Они присылают сообщения, предлагая изменить данные о доставке посылок, ввести личные данные или банковские данные.