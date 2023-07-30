Со счета "ушли" больше 350 евро, клиент уверяет, что никакие ссылки не отрывал

"Хочу рассказать, что вчера вечером с моей карты в течение нескольких секунд ушли деньги на оплату покупок в AliExpress – 7 раз по 55,18 евро, всего – 386,26 евро", – писал в редакцию Саулюс.

Он сказал, что не знает, как его данные могли оказаться в чужих руках, поскольку он сам никому их не передавал, никакие сообщения от мошенников не получал.

Он сказал, что сразу же, как только заметил эти расчеты, заблокировал карту. По его словам, его карта подключена к приложениям Švaros broliai, Bolt, CityBee, ADC parking и Apple.

Представители Национального центра кибернетической безопасности заверили, что в последнее время никаких утечек информации из вышеупомянутых компаний не было.

Представители ЛАБ выразили сожаление в связи со сложившейся ситуацией.