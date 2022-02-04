- 2 февраля, состоялось заседание правительства Литвы, на котором приняли два решения - приостановлено действие "паспорта возможностей". Считаете ли правильной мерой решение правительства об отмене паспорта возможностей в условиях стремительного распространения штамма Омикрон?

- Я полагаю, что не стоит связывать эти два обстоятельства. "Паспорт возможностей" был введён для того, чтобы, во-первых, больше мотивировать людей вакцинироваться. Во-вторых, чтобы разделять потоки людей.

С медицинской точки зрения, понятно, что разделение потоков привитых, не привитых, переболевших или не переболевших давно не имеет смысла. Когда начал распространяться штамм Дельта, стало понятно, что вероятность заражения этим вирусом может быть чуть ли не одинаковая и для вакцинированных, и для не вакцинированных. Другое дело, что те, у кого есть иммунитет, менее заразны для окружающих. Поэтому, я полагаю, что таким образом разделять потоки не имеет смысла.

С точки зрения мотивации вакцинироваться, мы увидели, что действие "паспорта возможностей" исчерпало себя. Поэтому, по логике медиков, сохранять его далее не очень-то и имеет смысл.

- На этой неделе в Литве зафиксировали, что первичная вакцинация, - то есть прививка первой дозой вакцины, - практически сошла на нет. На ваш взгляд, могут ли сложиться условия, при которых произойдет рост первичной вакцинации?

- К сожалению, я думаю, что рост желающих вакцинироваться может произойти, когда люди увидят, что кто-то из заразившихся – из числа не вакцинированных и не имеющих иммунитета - умирает или болеет тяжело.

С другой стороны, чем дальше, тем больше появится ответов на вопросы тех людей, которые сомневаются в необходимости вакцинироваться. Нужно услышать, почему они сомневаются – будь то безопасность вакцин или продолжительность их действия и так далее. Со временем, я думаю, количество сомневающихся будет уменьшаться, это логично.

- Правительство Литвы подчеркивает в своем решении, что не отменяет "паспорта возможностей", а приостанавливает их действие, и не исключено, что возможно возвращение к прежним мерам. При каких обстоятельствах, на ваш взгляд, было бы целесообразно возобновить действие "паспорта возможностей"?

- Как я уже упомянул, медицинских предпосылок на данный момент я не вижу. Другое дело, что принятия каких-то организационных и политических решений - это уже не медицинские аргументы.

- В европейском регионе сейчас есть три стратегии управления ситуацией с пандемией. Первая- либо новый карантин, либо новые ограничение. Вторая – подход, который сейчас действует, например, в Литве, то есть постепенное снятие ограничений. Третья стратегия – вариант, который уже выбрала Дания, и, судя по всему, Норвегия скоро присоединится, и то, о чём говорил мэр Вильнюса на прошлой неделе, - нужно уже объявить окончание пандемии, отменить все ограничения.

- Как профессор-вирусолог какую стратегию вы считаете правильной?

- Я думаю, что будет неправильно, если политики будут решать медицинские вопросы, в том числе решать, находимся ли мы в ситуации пандемии или эндемии.

Я стараюсь делиться аргументированными мнениями и смотреть вперед. Еще в начале пандемии я сказал, что надо изучать вирус - как он меняется, как он воздействует. И второе важное обстоятельство – опыт других стран надо изучать, присматриваться к нему, но его надо не копировать абсолютно, а модифицировать в зависимости от ситуации в каждой стране – социальной, экономической и так далее.

Например, если в скандинавских странах рекомендации - это значит, что им надо следовать, выполнять, и это даже сомнения не вызывает. Но это речь о коренных жителях, и здесь вопрос – как реагируют эмигранты на рекомендации, примут ли они их к исполнению или нет. Сложно принимать решения, потому что люди даже в одной стране неодинаково реагируют на рекомендации. И очень важно это учитывать.

Другое дело, что пандемия развивается по направлению, которое и прогнозировалось. Сейчас мы подходим к тому, что нужно научиться жить с этим вирусом, он никуда не денется. И чем больше людей это поймут и будут менять свое поведение, тем меньше жизней мы потеряем.

Политические решения в разных государствах отличаются в зависимости от того, насколько политики в этих странах понимают, что они ответственны перед людьми и их решения влияют на судьбы граждан. Но, подчеркну, что тут важно оценивать и сам вирус, и эпидемиологическую ситуацию, ну и, конечно, поведение людей, их психологическое состояние и социальные особенности.

- Что нового сегодня можно сказать о штамме омикрон, насколько подтвердились изначальные предположения о том, что он более заразен, но менее опасен?

- Да, это мы видим и по ситуации по ситуации в мире, особенно в Европе, то же самое по ситуации в Литве. Другое дело, что много медиков, разных специалистов, в том числе и журналистов, делятся непроверенной, часто недостоверной информацией. И зачастую люди просто теряются. Если оценивать медицинскую литературу, то и там очень много некачественной информации и было и до сих пор, и существует сейчас. Так же, как это было с информацией о СПИДе – тоже было недостаточно научной достоверной информации. И это действует на эмоции, пугает людей.

Если говорить о коронавирусе, то пандемическая усталость тоже давит и на каждого человека в отдельности, и на всю страну, и тем самым влияет на решения, которые принимают политики.

- В СМИ много заголовков, о том, что каждый день приносит новые "рекорды" по количеству заболевших. Стоит ли сейчас в связи с омикроном обращать внимание на цифры суточной выявляемости заболевших?

- Вы сейчас говорите о диагностировании заболевших, но в этих заголовках речь идет о количестве позитивных тестов. Позитивный результат тестов – 40%, 50% от всех диагностированных - и показывает, что вирус очень широко распространяется.

Поскольку очень много людей инфицируется, то многие обращаются к семейному врачу, и там перегрузка. Но то, что вирус поменял свои свойства, - это факт. С одной стороны, он вызывает не такое тяжелое течение, а с другой стороны, вирус зачастую "сталкивается" с теми людьми, которые уже переболели или вакцинированы, и поэтому процент тех, кто сталкивается с тяжёлым течением болезни, меньше.

Поэтому сейчас палаты интенсивной терапии загружены не так сильно, как загружены семейные врачи.

Смертность от омикрона гораздо меньше. Но, к сожалению, люди умирают. И в основном это те, у которых нет иммунитета или он ослаблен.

Поэтому очень важно четко понимать: нельзя исключать, что даже этой зимой абсолютное большинство из нас, жителей Европы, столкнётся с этим вирусом. Кто-то впервые, а кто-то уже не первый раз.

У тех, кто столкнется впервые, - если у них нет иммунитета, - омикрон тоже может вызвать тяжелое течение болезни.

- В медиа в разных странах, в том числе в Литве, много пишут, что сейчас много детей заболевают и попадают в больницу. Это особенность Омикрона или это связано с тем, что дети проводят почти целый день в закрытом помещении, в школах, и понятно, что они при всех наших призывах соблюдать дистанцию всё равно будут контактировать между собой.

- Обе упомянутые вами причины влияют на ситуацию. Для того, чтобы получить "инфекционную дозу" омикрона достаточно гораздо меньше времени находиться в той ситуации, где циркулирует вирус.

Подчеркну, что необязательно рядом должен быть уже заболевший человек. Например, вирус циркулирует в лифте, где проехал больной, зашел следующий человек – заразился, даже не подумав, что в лифте надо надевать маску, даже если едешь один.

А другое дело, - конечно, дети должны общаться, и вряд ли все они, тем более младшего возраста, правильно могут носить маски.

Важно понимать, что если есть вероятность, что мы все столкнёмся с омикроном, то большинство тех, кто помоложе, у кого иммунитет сильнее, переболеют легко, но важно понимать, что некоторые дети тоже могут тяжело болеть. И, кроме того, они могут принести вирус домой - своим дедушкам, своим бабушкам.

- Мне - как неспециалисту, как обывателю – решение отменить "паспорта возможностей" кажется не очень логичным. Совсем недавно в Литве приняли решение об обязательном тестировании работников некоторых профессий, и 2 февраля на заседании правительства Литвы это решение отменили. Не ведут ли такие решения к снижению доверия к правительству с точки зрения мер по борьбе с пандемией?

- Я не участвую в принятии решений. Только стараюсь делать все возможное, чтобы объяснять ситуацию, и чтобы люди как можно быстрее и правильно ее понимали. Я затрудняюсь это комментировать. Вирус распространяет инфицированный человек, и зачастую он сам не знает, что он инфицирован. Поэтому чем быстрее будет диагноз, чем быстрее даже сам человек - пусть при помощи экспресс-тестов, самотестирования - сможет определить, что он инфицирован, тем быстрее он может принять меры, чтобы не заразить своих близких в семье и коллег на работе.

Я неустанно повторяю, что диагностика важна. Особенно изменение алгоритма. Можно сначала проводить диагностику быстрыми антиген-тестами,- особенно, если у человека есть симптомы, даже самые небольшие (легкое недомогание, першит в горле). В такой стадии, быстрый антигенный тест почти совпадает с ПЦР-тестом. В таком случае не надо и дорогой тест использовать, и не надо ждать очереди, пока поставят диагноз. А за это время человек может заразить своих близких.

- В Литве сейчас необходимо надевать респираторы на спортивных мероприятиях, в закрытых помещениях на различных выставках и концертах. В то же время нет такого требования для клубов и баров, в которых люди зачастую проводят больше времени, чем на мероприятиях. Что было бы правильнее, на ваш взгляд, - в клубах и барах сделать обязательным ношение респираторов или оставить везде маски.

- В клубы и бары люди идут общаться, и они же не будут там выпивать или кушать в маске, это же нонсенс. Другое дело, - сколько людей там собирается и насколько быстрый и большой всплеск заболеваемости может быть, учитывая, что там пространства меньше, чем, например, в большом спортивном зале. Опять-таки – на большой арене есть вентиляция. А в маленьком клубе, если ее недостаточно, там вирус можно "подцепить" гораздо быстрее. Если говорить коротко, то нельзя однозначно ответить. Но, например, вероятность заражения в большом супермаркете или кинотеатре, где высокие потолки и особенно если помещение хорошо вентилируется и есть большая тяга, гораздо меньше, чем, скажем, в клубе, в подвале, где плохая вентиляция.

- С омикроном превратится ли пандемия в эндемию?

- Все надеются, что да. И все надеются, что не появится какой-то новый штамм. Но это не означает, что при нашей жизни мы не встретимся с другой пандемией, вызванной другим вирусом, который может перешагнуть видовой барьер.