Даля в понедельник одной из первых пришла на сеанс в кино для пожилых людей. Она сказала, что ей было известно о новом требовании. А вот подруга Дали Милда узнала об этом только в кинотеатре. Респиратора у нее не было.

"А зачем он нужен?" – вопрошала женщина, заметив, что на сеанс для пожилых людей приходит от силы человек 10.

Милде респиратор дала подруга, но не всем так повезло, некоторые зрители, купившие билеты, на сеанс не попали.

Глава кинотеатра сказала LNK, что у них было слишком мало времени для покупки респираторов для клиентов. В соседних аптеках респираторов тоже не было.

"На этот раз вообще не было никакого переходного периода. Информация поступила только в пятницу", – сказала глава кинотеатра Skalvijа Вилма Левицкайте.

С пятницы (21 января) кинотеатры ждет еще одно ограничение – сокращение числа зрителей в кинозале, чтобы люди могли безопасно есть принесенную в зал еду.

Респираторы потребуются всем посетителям мероприятий, исключения касаются только служб в храмах, личных праздников, музеев и выставок.

"Они безопаснее, если говорить о распространении "омикрона", – сказала вице-министр здравоохранения Аушра Билотене-Мотеюнене.

Это не единственное новшество, вступившее в силу с понедельника.

"Изоляция с понедельника сокращается с 10 до 7 дней, для всех", – сказала представитель НЦОЗ Грета Гергасене.

Изолироваться придется только тем, кто тесно контактировал с заболевшим – члены семьи, близкие и коллеги, которые не меньше 4 часов провели вместе с больным.

Больные бессимптомной формой также должны изолироваться на 7 дней.

"Заболевший человек представляет данные о себе и о людях, с которыми он тесно контактировал – здесь это те, кто живет с ним. Исключение касается тех, кто болел коронавирусом не больше 90 дней назад. Им изолироваться не надо. Остальным домочадцам, независимо от того, привиты они или нет, сколько раз привиты, придется изолироваться, как и тем, у кого со дня болезни прошло больше 90 дней", – сказала представитель НЦОЗ.

В школах действует отдельный порядок изоляции – после контакта все должны тестироваться. Если ученик или учитель не тестируется, он должен изолироваться. Для изолированных после контакта важно еще одно новшество – больничный выдает НЦОЗ.

"Заболевшим больничный по-прежнему выдает семейный врач. НЦОЗ может дать больничный только находящимся в изоляции после контакта или вернувшимся из-за границы, если человек ездил туда по работе", – сказала Гаргасене.

О близких контактах НЦОЗ должен информировать больной. Он должен заполнить соответствующую анкету, если он не укажет, с кем контактировал, эти люди больничный не получат.

Вирусологи одобряют сокращение сроков изоляции, но сомневаются, что НЦОЗ справиться с новшествами.

"Сейчас хотят сделать так, чтобы человек быстрее и легче мог оформить больничный, чтобы не наваливать всю работу на семейных врачей. С другой стороны, НЦОЗ и без того еле справляется со своими обязанностями, надо это признать", – сказал LNK вирусолог Саулюс Чаплинскас.

Билотене-Мотеюнене сказала, что число изолирующихся сократится, поэтому нагрузка не будет большой.

На вопрос, нет ли в планах отказа от "паспорта возможностей" она сказала, что в ближайшие недели перемен не планируют.