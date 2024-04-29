С понедельника закрывается пандус к терминалу вылета Вильнюсского аэропорта

Пользоваться ею по-прежнему смогут пассажиры, передвигающиеся пешком, а к терминалу вылета по-прежнему сможет подъезжать только служебный транспорт и транспорт, обслуживающий пассажиров с индивидуальными потребностями.

Более подробно изменения будут представлены на пресс-конференции в понедельник. Сообщается, что текущая реконструкция схемы движения в Вильнюсском аэропорту, которая напрямую связана с открытием в начале следующего года нового терминала вылета, приводит к важным и необходимым изменениям в подходах к воротам столичного аэропорта.