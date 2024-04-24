Внимание: меняется порядок движения в Вильнюсском аэропорту

"В следующем году мы откроем новый терминал для отбывающих, его пропускная способность увеличится вдвое: с 1200 до 2400 пассажиров в час. Сейчас меняется порядок на парковках, чтобы было удобно подъезжать к терминалу", – сказал представитель Литовских аэропортов Арнас Думанас.

С 29 апреля в Вильнюсском аэропорту не останется обычного подъезда к терминалу для отбывающих. Машины с пассажирами будут направлять на другие предназначенные для высадки стоянки. В Вильнюсский аэропорт по-прежнему легко и просто приехать на общественном транспорте.

После закрытия въезда в пандус им смогут пользоваться только автомобили обслуживающего транспорта и пассажиры со спецпотребностями, но для этого надо заранее заполнить специальную форму.