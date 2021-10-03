Пожар на "Меридиане" всколыхнул прошлое: кто стоял за подрывом знаменитого парусника 21 год назад?

Огонь был потушен, серьезного ущерба удалось избежать, издержки покроет страховка. Между тем неприятный инцидент неожиданно всколыхнул в памяти клайпедчан-старожилов события 20-летней давности – далеко не все знают, что деревянную баркентину уже взрывали. В 2000 году символ города-порта стал жертвой борьбы между клайпедской полицией и знаменитой преступной группировкой "гайдюргисов".

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Из истории

Парусник "Меридиан" был заложен на верфи в Турку 22 февраля 1947 года. За три года до этого Финляндия – после подписания мирного договора – обязалась возместить Советскому Союзу военные убытки – 300 млн золотых долларов. Около четверти этой суммы была направлена на строительство новых судов. Сегодняшний символ Клайпеды – одно из них. Всего был построен 91 парусник.

Nuotrauka iš jūrų kapitono P. Korneliuko archyvo

В июне 1948 года он был спущен на воду, 1 октября его передали СССР. Год спустя баркентину переняло Клайпедское мореходное училище. В 1954 году "Меридиан" был принят в Балтийский отряд учебных судов, практику на паруснике проходили курсанты из Калининграда, Риги и Клайпеды. В 1961-м он даже обогнул Западную Африку, дошел до города Конакри – столицы Гвинеи. В 1968 году после несчастного случая его вычеркнули из списка плавающих учебных судов и доставили в Клайпеду, но на этом его история не закончилась – начался новый этап. Через два года его передали в управление Клайпедского треста столовых, ресторанов и кафе. В 1971 году на нем был открыт очень престижный по меркам того времени ресторан.

Nuotrauka iš jūrų kapitono P. Korneliuko archyvo

После восстановления независимости ситуация изменилась, ресторан проработал еще какое-то время, но потом у судна начались проблемы – хаотичная приватизация сделала свое дело. В 1994 году он перешел в частные руки. Несмотря на то, что часть акций осталась за муниципалитетом, недобросовестные владельцы запустили парусник – довели его аварийного состояния, стремясь таким образом запросить у властей средства на реставрацию.

Криминальная Литва

90-е – отдельный период в жизни республики. Одни говорят об этих временах с воодушевлением и трепетом, для других конец XX века, смена эпох и развал Советского Союза стали личной трагедией, третьи делают акцент на том, что тогда в Литве зарождалась демократия, а четвертые скажут: в те годы в стране было небезопасно и, наверное, будут правы. В то время преступность росла как на дрожжах. Криминогенная ситуация, мягко сказать, оставляла желать лучшего. В городах Литвы действовало множество бандитских группировок – "тульпинисы", "дактарасы", "беглики", "агуркинисы", "сторинисы", "вильнюсская бригада", "гайдюргисы". Имена лидеров этих кланов до сих пор на слуху. Большинство из них сегодня отбывают пожизненные сроки в литовских тюрьмах, но вот о злодеяниях отечественных мафиози сегодня помнит лишь поколение 40+. Молодые же люди питаются обрывками историй и слухов, они слышат их от родителей, бабушек и дедушек, знакомых, СМИ. Принято считать, что плохое забывается быстро, и отчасти в этом есть правда. Жертвами упомянутых гангстеров стали тысячи людей, но кто помнит о них сегодня? За последние три десятилетия личности именитых бандитов обросли легендами и мифами. Нередко их романтизирует и само общество, забывая о том, что всего лишь каких-то 20 лет назад спокойную Литву сотрясали убийства, взрывы, похищения людей и даже теракты. Один из них был совершен в Клайпеде – 21 год назад. В ночь с 24 сентября на 25 сентября 2000 года молодчики криминального авторитета Сигитаса Гайдюргиса подорвали парусник "Меридиан".

© Tomas Sakalauskas

Самодельная бомба была заложена на борт судна. В то время ресторана на баркентине уже не было – парусник находился в аварийном состоянии. Тем не менее ночью на нем дежурили два охранника. Для этих нужд на палубе даже оборудовали специальную будку. Лишь по счастливой случайности в ходе теракта никто не пострадал, но здания по соседству и булыжные мостовые содрогнулись, взрыв выбил стекла в домах, звуковая волна накрыла добрую половину исторической части города.

Позже очевидцы рассказывали, что взрыв в ту злополучную ночью слышала вся Клайпеда. В ходе осмотра судна сторожа обнаружили на палубе большую зияющую дыру. Если бы бомба была заложена на несколько метров ниже, "Меридиан" ушел бы ко дну.

Версии

Если верить газетам, на первых порах полиция не подозревала, что за атакой по символу Клайпеды стоит банда "гайдюргисов". Парусник был привязан к предприятию ЗАО „Meridianas“. 25 процентов акций бывшего ресторана принадлежало Фонду государственного имущества – по договору поручения ими распоряжалось Клайпедское самоуправление, – а оставшимися 75 процентами владели частные лица. Тогда баркентина нуждалась в капитальном ремонте, но владельцы увиливали от обязательств – пытались получить деньги от муниципалитета. В свою очередь, городские чиновники подали на предпринимателей в суд.

Учитывая тот факт, что ущерб был незначительным – в ходе взрыва пострадал корпус, левый борт судна, внутренняя отделка, интерьеры, – следствие допускало, что бизнесмены подорвали «Меридиан» специально. Дескать, таким незамысловатым путем они хотели выбить средства на реставрацию со стороны самоуправления. Было установлено, что самодельная бомба была изготовлена с использованием гексогена (около 2 кг взрывчатого вещества).

Тем не менее, вскоре от этой версии отказались. Мотивы были понятны, но аргументы неубедительны. Следователи располагали лишь косвенными уликами, этого было явно недостаточно, чтобы доказать вину владельцев, да и сами правоохранители, по воспоминания ветеранов полиции, слабо верили в такой сценарий.



Подлинные причины взрыва прояснились лишь спустя месяцы. Виновником инцидента был назван лидер организованной преступной группировки Сигитас Гайдюргис. В этом признались его подельники – непосредственные исполнители теракта Ренатас Шадейкис и Марюс Марийошюс.

Гайдюргиса задержали осенью 2001 года, сегодня официально установлено – на его руках кровь 16 человек. В новейшей истории Литвы это самое большое число убийств, инкриминированных одному человеку.

Между тем история взрыва на "Меридиане" прояснилась не сразу. О подробностях этого дела мы расспросили Владимира Плоткина – председателя правления клуба ветеранов криминальной полиции Клайпеды. В 1999-2007 годах он возглавлял службу по расследованиям организованной преступной деятельности города-порта.

Бесславные мафиози

Какую цель преследовал Гайдюргис, устраивая взрыв на "Меридиане"? Как установило следствие, прежде всего, он хотел дискредитировать силы полиции, показать неспособность правоохранителей поддерживать порядок в городе и противостоять такого рода преступлениям. Одновременно глава банды хотел отомстить клайпедским борцам с организованной преступностью: возглавляемая Плоткиным служба мешала крестному отцу местного разлива расширять и управлять своей криминальной империей – Гайдюргису изрядно надоели разнообразные меры пресечения, инициированные служителями правопорядка.

"Для того чтобы рассмотреть ситуацию в полной мере, необходимо понимать контекст. Что в то время происходило в Клайпеде? Начиная с 1 мая 1993 года по 2 февраля 1996 года в городе прогремело 22 взрыва. В 1997 году был перерыв – такого рода происшествий не было, но уже через год взрывы продолжились. <...> В 1998 году эти преступления, по одной из версий, были связаны с разборками между бандами. Среди потерпевших были представители различных группировок. Например, „сторинисы“, автомобильные воры и многие другие… К Гайдюргису же было приковано пристальное внимание со стороны прессы, общественности, его постоянно фотографировали. В конце мая 1999 года он был задержан в Паланге за незаконное хранение холодного оружия, отсидел три месяца и был выпущен на свободу. На тот момент на этом все и закончилось", – вспоминает Плоткин.

По его словам, взрыв на "Меридиане" стал ударом по символу.

"О Гайдюргисе было очень много разговоров, как о человеке-мифе. Все о нем говорили, корреспонденты о нем писали, выдвигали свои версии, приписывали ему самые разные преступления, а в 1999 году, когда его задержали, были расставлены все точки над „i“. Ему был вменен лишь один эпизод, хотя было огромное желание раскрыть все преступления. 24 сентября 2021 года будет годовщина взрыва на „Меридиане“. Почему он по-прежнему интересен обществу? В то время этот инцидент мог утонуть в общей веренице преступлений, убийств, похищений, других взрывов, но то, что преступники покусились на символ города, конечно, вызвало резонанс. Для меня, клайпедчанина, чей отец всю жизнь отработал в море и проходил практику на этом судне, парусник, безусловно, тоже был очень важен. Баркентина до сих пор является визитной карточкой Клайпеды".



© DELFI (V.Spurytės nuotr.)

Напасть на след

Несмотря на то, что версии об умышленном подрыве судна со стороны владельцев рассматривались, вскоре от них отказались. Подозрения пали на преступные группировки.

"Мы искали, перелопатили весь криминалитет, всех представителей преступного мира и организованных преступных группировок. Мы должны были выйти на лиц, совершивших преступление, но развязка произошла лишь год спустя. В 2001 году началась операция по задержанию Гайдюргиса и членов его группы. В результате удалось раскрыть и данное преступление. Взрывчатку на "Меридиане", по личному указанию босса, закладывали Ренатас Шадейкис и Марюс Марийошюс. Они изготовили бомбу с часовым механизмом с использованием тротила и гексогена, закрепили его на борту. За 30 минут до полуночи прогремел взрыв", – говорит ветеран криминальной полиции.

Известно, что два упомянутых исполнителя сотрудничали со следствием, но Сигитас Гайдюргис так и не признался в причастности к этому взрыву.

"Когда Гайдюргис уже был задержан, пошла информация о том, что цель совершения преступления заключалась в том, чтобы создать определенный резонанс в Клайпеде, дезориентировать лиц из отдела по борьбе с организованной преступностью, показать, что система и непосредственный начальник службы не справляются, не могут раскрыть преступление. Таким образом, мог бы быть создан повод для перестановок внутри нашего ведомства", – пояснил собеседник.

Sigitas Gaidjurgis © Archyvo nuotr.

Четвертая власть

Помимо прочего, Владимир Плоткин рассказал, что Гайдюргис поддерживал тесные связи с журналистами. С некоторыми даже дружил, а те, в свою очередь, при желании могли подлить масла в огонь и придать значимость тем или иным событиям.

"Он достаточно активно общался и сотрудничал со всеми журналистами. Наибольшая любовь у него возникла с журналисткой Рутой Скатикайте, которая опубликовала целый цикл разоблачений (критические статьи о работе правоохранительных органов. – Прим.). В YouTube есть видео, как господин Гайдюргис длительное время общается с прокурором Альгимантасом Клюнкой, он с невинным видом жаловался ему, рассказывая о беспорядках, которые творятся в Клайпеде, которые его, мол, как горожанина, очень тревожат (!). А теперь давайте вернемся к истории с "Меридианом". Взрыв, журналисты, прокурор. Журналисты формируют общественное мнение, подзуживают и поддерживают градус напряженности, чтобы общество не теряло интерес к этому инциденту… Мы работали в сложных условиях – работали под прицелом камер и фотоаппаратов, нам постоянно, в прямом смысле слова, тыкали в лицо микрофонами, вламывались в кабинеты… Иными словами, недостатка в информационной поддержке, то есть повышенного внимания к преступлениям, совершаемых членами группировки Гайдюргиса, точно не было, и он этим пользовался", – говорит ветеран сыска.



© Tomas Sakalauskas

Обыкновенный терроризм

Говоря о взрыве на "Меридиане", важно подчеркнуть, что это был настоящий террористический акт. Более того, в то время их было множество, но в тогдашнем законодательстве, по сути, о подобных злодеяниях не было сказано ни слова.

"Если сегодня произойдет схожий взрыв, то название такому преступлению – террористический акт, а раньше это называлось уничтожением государственного или личного имущества. Иными словами, и преступление не подпадало под категорию „тяжкие“. Такая статья, как терроризм, в правовой базе Литовской Республики была не предусмотрена – ее просто не было, и это, разумеется, влекло за собой последствия", – подытожил Владимир Плоткин.