В Клайпеде горело судно Meridianas, пожар начался в ресторане

Дежурный Департамента пожарной безопасности и спасения сказал Delfi, что загорелся газовый баллон и обогреватель, обгорела мягкая мебель.

Пожарные быстро потушили огонь, в 18.32 ч. он бы локализован. Обгорело 20 кв. м палубы и 15 м перил.

Люди не пострадали: до приезда пожарных с судна-ресторана эвакуировали 14 гостей и 8 работников.