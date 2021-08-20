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В пятницу вечером, в 18.27 ч., в Клайпеде на судне Meridianas начался пожар.
В Клайпеде горело судно Meridianas, пожар начался в ресторане
© Organizatorių nuotr.

Дежурный Департамента пожарной безопасности и спасения сказал Delfi, что загорелся газовый баллон и обогреватель, обгорела мягкая мебель.

Пожарные быстро потушили огонь, в 18.32 ч. он бы локализован. Обгорело 20 кв. м палубы и 15 м перил.

Люди не пострадали: до приезда пожарных с судна-ресторана эвакуировали 14 гостей и 8 работников.

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