В Клайпеде горело судно Meridianas, пожар начался в ресторане

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В пятницу вечером, в 18.27 ч., в Клайпеде на судне Meridianas начался пожар.
Дежурный Департамента пожарной безопасности и спасения сказал Delfi, что загорелся газовый баллон и обогреватель, обгорела мягкая мебель.
Пожарные быстро потушили огонь, в 18.32 ч. он бы локализован. Обгорело 20 кв. м палубы и 15 м перил.
Люди не пострадали: до приезда пожарных с судна-ресторана эвакуировали 14 гостей и 8 работников.
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