Мошенники воспользовались повышением тарифов банком: рассылают клиентам письма

"Мошенники совершенствуются и следят за новостями банков – на самом деле банк SEB недавно обновил расценки на операции и планы услуг, мы обновили и мобильное приложение. Поэтому на первый взгляд письмо может показаться настоящим – ошибок в письме немного, письмо написано примерно так, как пишем мы - имеется в виду использованный формат.

Несмотря на то, что адресант указан как info@seb.lt, надо знать, что имя можно использовать любое, поэтому обратите внимание на эл. почту адресанта – в своих письмах и смс-сообщениях банк никогда не посылает клиентам ссылки, не просит открывать их и вносить какие-либо данные/ПИН-коды", – информирует банк SEB.