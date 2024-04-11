Налог на обналичивание средств в банкомате: недавно за 1000 евро брали 8, а сейчас уже 20 евро

В редакцию Delfi обратился Вилюс, который рассказал, что 10 апреля в банкомате SEB снял 1000 евро и увидел, что за услугу банк взял с него 20 евро. Он думал, что это ошибка, поскольку недавно снимал такую же сумму и банк взял с него 8 евро.
"Консультант растерялся, сказал, что со вчерашнего дня плата увеличилась с 0,8 до 2%. Я спросил, на каком основании? Он ответить не мог. И 8 евро от 1000 - много, но 20 евро? Может, на следующей неделе придумаете брать 100 евро?", – возмущался читатель.
Позже с порталом Delfi связалась Корнелия, которая также рассказала о новых расценках банка.
"Об изменении ценовой политики информировали через э-банкинг. Но эта информация была объединена с информацией об изменении общих условий. Отдельного сообщения по эл. почте не было. А если человек не заходит на э-банкинг., пользуется приложением? Он не получает информацию. 9 апреля я обналичила в банкомате 1500 евро. С меня взяли 19 евро. Я позвонила в банк, мне сказали, что с 10 апреля появятся новые планы. Это явное желание банка нажиться, ведь расценки подняли с 9 апреля, а планы меняют с 10. Это значит, что больше 24 ч. часов банки брали с людей высокую комиссию. Начнем с того, что сами банки призывают людей иметь при себе наличные, на случай, если не будет работать система. Как в таком случае обналичить средства и не платить космические комиссии? И потом, если банк повышает плату, уже с того же дня должны действовать новые планы", – писала Delfi Корнелия.
Пресс-секретарь банка SEB Ева Даугуветите-Даскявичене подтвердила Delfi, что с 9 апреля действуют новые расценки. По ее словам, изменения провели, чтобы люди, пользуясь планами, могли выбрать наиболее удобный для себя вариант – дешевле получать некоторые услуги.
"Раньше лимит был 1000 евро в месяц, сейчас – минимальный 550 евро в месяц, а максимальный – 2000 евро в месяц, в зависимости от плана", – сказала она.
Если клиент не пользуется планом, то комиссия составит 2% (не меньше 1 евро).
"Клиентам, которые больше используют наличные, рекомендуем выбирать план 2000 евро в месяц - Premium", – сказала представитель банка SEB.
Деньги, обналиченные в кассах, не входят в установленный лимит, это значит, что человек может бесплатно снять столько денег, сколько ему нужно.
"Единственное условие – надо купить товары не меньше чем за 5 евро и заплатить за них банковской картой SEB, во время одной покупки можно снять не больше 100 евро, количество таких операций не ограничено", – сказала Даугуветите-Даскявичене.
Представитель Центробанка Литвы Томас Карпавичюс сказал Delfi, что банки индивидуально разрабатывают ценовую политику. Но о переменах они должны информировать клиентов за 60 календарных дней.
"Если потребителю не подходят предложения банка, он может выбрать регулируемый пакет основного счета. Его обязаны предоставлять банки, кредитные учреждения по цене не выше 1,47 евро, для малоимущих – 0,73 евро в месяц", – сказал он.
В этот пакет входит бесплатное обналичивание не меньше 550 евро в месяц.